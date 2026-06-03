विदर्भ

Amravati: अमरावतीत घरफोड्यांचा धुमाकूळ; दोन घटनांत ७७ हजारांचा ऐवज लंपास; बंद घर आणि शेतातील निवासस्थान फोडले; चोरट्यांचा ग्रामीण भागात कहर

Two Burglary Incidents Reported in Rural Amravati: अमरावती जिल्ह्यातील दत्तापूर आणि शिरसगावकसबा पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत झालेल्या दोन घरफोड्यांमध्ये ७७ हजार रुपयांचा ऐवज चोरीस गेला.
Amravati

Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: ग्रामीण भागात होणाऱ्या घरफोड्या आता चिंतेचा विषय होत आहे. दत्तापूर आणि शिरसगावकसबा ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या घरफोडींच्या दोन घटनांमध्ये एकूण ७७ हजारांचा ऐवज लंपास करण्यात आला.

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