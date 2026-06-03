Amravati: अमरावतीत घरफोड्यांचा धुमाकूळ; दोन घटनांत ७७ हजारांचा ऐवज लंपास; बंद घर आणि शेतातील निवासस्थान फोडले; चोरट्यांचा ग्रामीण भागात कहर

अमरावती: ग्रामीण भागात होणाऱ्या घरफोड्या आता चिंतेचा विषय होत आहे. दत्तापूर आणि शिरसगावकसबा ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या घरफोडींच्या दोन घटनांमध्ये एकूण ७७ हजारांचा ऐवज लंपास करण्यात आला..खेताननगर, धामणगावरेल्वे येथील महिला (वय ५८), मागील चार महिन्यांपासून गुजरात येथील मोठ्या मुलाकडे राहत आहे. महिलेचा लहान मुलगा काही दिवसांपासून द्वारका येथे देवदर्शनाला गेला होता..Ladki Bahin Yojana : अपात्र लाडक्या बहिणींवर सरकारने आतापर्यंत किती रुपये खर्च केले? या पैशातून करता आली असती 'ही' मोठी कामे.सदर घराला चोट्याने लक्ष्य करून घरफोडी केल्याची माहिती शेजाऱ्यांनी महिलेला दिली. घरातून ३५ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे १६.५ ग्रॅमचे दागिने, तीन हजारांच्या चांदीच्या तोरड्या, २१ हजारांची रोकड, असा एकूण ५९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरीस गेल्याचे निदर्शनास आले..महिलेच्या तक्रारीवरून दत्तापूर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध घरफोडीचा गुन्हा दाखल केला आहे. घरफोडीची दुसरी घटना शिरजगावकसबा हद्दीत बहिरम शेतशिवारात घडली. प्रवीण गणेश चौधरी (वय ५१, रा. कारंजा बहिरम) यांच्या शेतात असलेल्या घरात चोरी झाली..Chhatrapati Sambhajinagar: करमाड परिसरातील विहिरींचे पाणी फेसाळले; औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नाल्यांत.घरातून जुना वापरता फ्रीज, पाण्याची मोटर व इतर सामग्री, असा १८ हजारांचा ऐवज चोरीस गेला आहे. चौधरी यांच्या तक्रारीवरून शिरसगावकसबा पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध घरफोडीचा गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.