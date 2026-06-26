चार मुलांचा बाप; प्रेमाच्या आमिषाने महिलेसोबत शारीरिक संबंध, गर्भपातानंतर बनावट कागदपत्रांचा धक्कादायक खेळ

अमरावती : चार अपत्य असलेल्या व्यक्तीने एका महिलेशी जवळीकता साधून तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. त्यानंतर एकदा तिचा गर्भपातही केला. शिवाय तिचे बनावट विवाह प्रमाणपत्र व आधारकार्ड तयार करून दुरुपयोग करण्यात आला, असा आरोप पीडितेने तक्रारीत केला आहे. दिगंबर ऊर्फ अर्जुन राघोजी अवथळे (वय ३५), असे अत्याचार, मारहाण व धमकी देऊन गर्भपातास भाग पाडल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयिताचे नाव आहे, अशी माहिती राजापेठ पोलिसांनी दिली. .२०१८ पासून पीडित महिला व संशयित दिगंबर ऊर्फ अर्जुन अवथळे या दोघांची ओळख होती. संशयिताने महिलेशी जवळिकता साधण्याच्या प्रयत्नात मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतो, असे म्हणून तिला प्रपोज करण्याचा प्रयत्न केला. महिलेने त्याला सुरवातीला नकार दिला होता. त्यानंतर सदर महिला नातेवाइकाची प्रकृती बरी नसल्याने शहरात आली. पीडितेचे नातेवाईक हे रुग्णालयामध्ये गेले असता संशयित दिगंबर ऊर्फ अर्जुन राघोजी अवथळे हा पीडित महिलेच्या घरी आला. तिला शिवीगाळ करून मारहाण केली. त्यानंतर धमकी देऊन इच्छेविरुद्ध व संमतीशिवाय दोन वेळा शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. त्यामुळे पीडितेला गर्भधारणा झाली..Parner Crime : पारनेरमध्ये दुसरा भोंदू बाबा! 'काळुबाईची बाधा' घालवण्याच्या बहाण्याने साडे सहा लाखांची फसवणूक व महिलेवर अत्याचार.दरम्यान, संशयिताने नजीकच्या एका जिल्ह्यात नेऊन एका खासगी डॉक्टरकडे २०१९ मध्ये जबरदस्तीने गर्भपात करून घेतला. त्यानंतर २०२४ मध्ये संशयित व्यक्तीने महिलेला स्वत:च्या घरी नेले. त्यावेळी पीडितेला माहिती पडले की, संशयित दिगंबर ऊर्फ अर्जुन हा आधीच चार अपत्यांचा पिता आहे. तिच्यासोबत सलगी करताना संशयिताने स्वत:ला तो कॅन्सरचा रुग्ण असल्याचे सांगितले होते..संशयितासोबत पीडित महिलेचे अधिकृत लग्न झालेले नाही, असे असतानाही संशयिताने बनावट आधारकार्ड व लग्नाचे प्रमाणपत्र तयार करून तो इतरांना दाखवत फिरत होता, असा आरोपही महिलेने तक्रारीत केल्यानंतर संशयित दिगंबर ऊर्फ अर्जुन अवथळेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Amravati: विवाहितेला शरीरसुखाची मागणी; अश्लील व्हिडिओ दाखविल्याने पीडिता संतापली.पीडितेच्या मित्राला केली मारहाणपीडिता ही नोकरीच्या अनुषंगाने दूर असलेल्या एका जिल्ह्यात गेली असता, त्याठिकाणी जाऊन संशयित दिगंबर ऊर्फ अर्जुन याने पीडिता त्याची पत्नी असल्याचे सांगून तिच्या मित्राला शिवीगाळ व मारहाणीसुद्धा केली आहे, असा आरोप महिलेने राजापेठ ठाण्यात केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.