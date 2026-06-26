विदर्भ

चार मुलांचा बाप; प्रेमाच्या आमिषाने महिलेसोबत शारीरिक संबंध, गर्भपातानंतर बनावट कागदपत्रांचा धक्कादायक खेळ

Amravati crime news latest update : दिगंबर ऊर्फ अर्जुन राघोजी अवथळे (वय ३५), असे अत्याचार, मारहाण व धमकी देऊन गर्भपातास भाग पाडल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयिताचे नाव आहे, अशी माहिती राजापेठ पोलिसांनी दिली.
Amravati crime news latest update

Amravati crime news latest update

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती : चार अपत्य असलेल्या व्यक्तीने एका महिलेशी जवळीकता साधून तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. त्यानंतर एकदा तिचा गर्भपातही केला. शिवाय तिचे बनावट विवाह प्रमाणपत्र व आधारकार्ड तयार करून दुरुपयोग करण्यात आला, असा आरोप पीडितेने तक्रारीत केला आहे. दिगंबर ऊर्फ अर्जुन राघोजी अवथळे (वय ३५), असे अत्याचार, मारहाण व धमकी देऊन गर्भपातास भाग पाडल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयिताचे नाव आहे, अशी माहिती राजापेठ पोलिसांनी दिली.

Loading content, please wait...
Amravati
crime