Power Theft: मीटरमध्ये हेराफेरी करून पावणेपाच लाखांची वीजचोरी; वाढत्या गैरप्रकाराचा प्रामाणिक ग्राहकांना फटका

अमरावती : नागपुरीगेट हद्दीत महावितरणच्या थातूरमातूर कारवाईनंतरही अवैध वीजचोऱ्यांना ब्रेक बसलेला नाही. अनेकांनी मीटरमध्ये हेराफेरी करून वीजचोरी सुरूच ठेवली. दोघांनी चार लाख ७५ हजार २० रुपयांची वीजचोरी केल्याचे उघडकीस आले..महावितरणच्या भरारी पथकाने जाकीर कॉलनी, आझाद कॉलनी येथील प्लॉट नंबर ५१ येथील हसन खान दुल्हे खान (वय ५९) यांच्या निवासस्थानी महावितरणला संशय आल्याने भरारी पथकाने तपासणी केली. याठिकाणी विद्युत मीटरमध्ये हेराफेरी करून गत काही दिवसांपासून आठ हजार ७४४ युनीट वीजचोरी केल्याने महावितरणला दोन लाख ९ हजार ९४० रुपयांचा फटका बसला..जाकीर कॉलनी प्लॉट नं. १० येथील अलीम खान सलीम खान (वय ३६) यानेही मीटरमध्ये हेराफेरी करून १० हजार ६३८ युनीट वीजचोरी केल्याचे तपासणीतून उघडकीस आले. त्यात महावितरणला दोन लाख ६५ हजार ८० रुपयांचा फटका बसला. .भरारी पथकाचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र बाळकृष्ण बागडे (वय ४९) यांच्या तक्रारीवरून बडनेरा पोलिसांनी हसन खान दुल्हे खान व अलीम खान सलीम खान या दोघांविरुद्ध वीजचोरीचे गुन्हे दाखल केले. या दोन मोठ्या वीजचोऱ्या वगळता हैदरपुरा येथे शेख सीम शेख हुसेन व रहमतनगर येथे महजर खान कौशर खान (वय ४०) यांनीही मीटरमध्ये हेराफेरी केली. .VIDEO : 'गंगामाई घरी आली, जय गंगा मैय्या', गंगेच्या पुराचं पाणी घरात शिरलं, पोलीस अधिकाऱ्यानं दूध, फुलं केली अर्पण.शंकर विष्णू राऊत यांच्या तक्रारीवरून त्या दोघांविरुद्धही वीजचोरी केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले. एकीकडे लाखो रुपयांच्या वीजचोरी होत आहे, तर दुसरीकडे या वीजचोरीच्या नुकसानीची भरपाई विविध कर लावून प्रामाणिक ग्राहकांकडून वसुली केल्या जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे..