विदर्भ

Power Theft: मीटरमध्ये हेराफेरी करून पावणेपाच लाखांची वीजचोरी; वाढत्या गैरप्रकाराचा प्रामाणिक ग्राहकांना फटका

Amravati News: अमरावतीत महावितरणच्या भरारी पथकाने छापा टाकून तब्बल ४ लाख ७५ हजार रुपयांची वीजचोरी उघडकीस आणली. मीटरमध्ये हेराफेरी करून नागरिकांकडून वीजचोरी सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
Power Theft
Power Theftsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती : नागपुरीगेट हद्दीत महावितरणच्या थातूरमातूर कारवाईनंतरही अवैध वीजचोऱ्यांना ब्रेक बसलेला नाही. अनेकांनी मीटरमध्ये हेराफेरी करून वीजचोरी सुरूच ठेवली. दोघांनी चार लाख ७५ हजार २० रुपयांची वीजचोरी केल्याचे उघडकीस आले.

Loading content, please wait...
Power
power cut
Electricity Theft in Amravati
Meter Tampering
Mahavitaran Actions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com