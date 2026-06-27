Amravati: तोतया बँक अधिकाऱ्यांनी वृद्धाची शेती केली हडप

अमरावती: आपणच बँकेचे अधिकारी असल्याची बतावणी करून चक्क एका वृद्धाची लाखो रुपयांच्या शेतीची खरेदी करून त्यांची फसवणूक करण्यात आली आहे. नंदकिशोर रामप्रसाद शर्मा (वय ६२, रा. गणोरी, ता. भातकुली), असे फसवणूक झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे..भातकुली पोलिसांनी याप्रकरणी वृद्धाच्या तक्रारीवरून संशयित अशोक राधेश्याम जोशी (वय ६२), श्रीनिवास राजेंद्र जोशी (दोघेही रा. नवीवस्ती, बडनेरा), सारासिंह मनोहरसिंह चव्हाण (रा. अमरावती), व राजेंद्र जोशी, संतोष मिश्रा, अनिल चौधरी (तिघेही रा. बडनेरा), अशा सहा जणांविरुद्ध फसवणूक, विश्वासघातप्रकरणी भातकुली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, त्यापैकी अशोक राधेश्याम जोशी यास अटक करण्यात आली आहे, असे भातकुलीचे पोलिस निरीक्षक प्रफुल्ल गीते यांनी सांगितले..हिंदू धर्म सोडून इस्लाम स्वीकारणारी व्यक्ती केवळ ‘मुस्लिम’ राहते, High Court ने काय सांगितलं?.गणोरी येथील नंदकिशोर जोशी यांना घराच्या दुरुस्तीसाठी पैशाची गरज असल्यामुळे त्यांनी कर्ज घेण्याचा विचार सुरू केला होता. त्याच कालावधीमध्ये अशोक जोशी व श्रीनिवास जोशी या दोघांनी नंदकिशोर शर्मा यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी स्वत:च बँक अधिकारी असल्याची बतावणी करून अशोक व श्रीनिवास जोशी या दोघांनी शेती बँकेकडे तारण ठेवण्याच्या बहाण्याने त्यांच्याकडील दस्तऐवज घेतले..त्यानंतर अन्य काही संशयितांना साक्षीदार म्हणून नोंदणी कार्यालयामध्ये उपस्थित करून वृद्धाची व त्याचे पत्नीचे नावे असलेली शेतीची २५ लाख रुपयांमध्ये खरेदी करून घेतली. त्यावर वृद्धाच्या सह्यासुद्धा तोतयांनी घेतल्या. वृद्धाला दोन लाखांच्या कर्जाची गरज असल्यामुळे तोतयांनी त्यांना दोन लाख रुपयांचा एक धनादेश दिला होता..Cabinet Expansion : मोदी कॅबिनेटमध्ये होणार मोठा गेमचेंजर! सर्वांच्या नजरा 'या' दोन नावांवर, अमित शाहांच्या भेटीनंतर दिल्लीत खळबळ!.वृद्धाने सदर धनादेश बँकेत वटविण्याकरिता टाकला असता, तो सुद्धा बाउन्स झाला. त्यावेळी नंदकिशोर रामप्रसाद शर्मा यांनी चौकशी केली त्यावेळी त्यांच्या नावाऐवजी दुसऱ्याच्या नावाने फेरफार केल्या गेल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे बँक अधिकारी असल्याचे सांगून तोतयांनी आपली फसवणूक केली, असा आरोप शर्मा यांनी तक्रारीत केला आहे. त्या आधारे भातकुली पोलिसांनी सहा जणांविरुद्ध फसवणूक व विश्वासघातप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.."पोलिसांनी फसवणूक प्रकरणात मुख्य सूत्रधार संशयित अशोक राधेश्याम जोशी यास अटक केली असून, चौकशीअंती इतरांवर सुद्धा कारवाई केल्या जाईल."-प्रफुल्ल गीते, पोलिस निरीक्षक, भातकुली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.