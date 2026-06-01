Amravati: फ्रेजरपुरा हादरला! १३ वर्षीय मुलीवर अत्याचाराचा गंभीर आरोप; अमरावतीत खळबळजनक घटना; अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार प्रकरण

अमरावती: शहरातील फ्रेजरपुरा ठाण्याच्या हद्दीत १३ वर्षांच्या मुलीवर संशयिताने अत्याचार केल्याचा आरोप पीडित मुलीच्या पालकांनी तक्रारीत केला आहे. त्याआधारे फ्रेजरपुरा पोलिसांनी संशयित बबलू ऊर्फ दीपक सुरेश बोधनकर (वय ४७) विरुद्ध अत्याचारासह बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .सदर मुलीची आई ही कौटुंबिक वादामुळे पतीपासून वेगळी राहते. तिच्या दोन्ही मुली या सासू-सासऱ्यांकडेच आहेत. मुलीचे आजी-आजोबा घराबाहेर असताना संशयित बबलू ऊर्फ दीपक घरात शिरला..पीडितेला (वय १३) मुलांसोबत मैत्री करायचे तोटे समजावून सांगतो, अशी बतावणी करून एका खोलीत नेऊन जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले व जीवे मारण्याचीही धमकी दिली..त्यानंतरही अनेकदा घरी कुणी नसताना संशयित बबलू ऊर्फ दीपक बोधनकर याने मुलीवर अत्याचार केला. पीडित मुलीच्या आईने केलेल्या तक्रारीवरून फ्रेजरपुरा ठाण्यात संशयित बबलू ऊर्फ दीपक विरुद्ध अत्याचार व जीवे मारण्याच्या धमकीसह बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.