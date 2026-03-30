Vidarbha News:मित्राला बांधून ठेवत मैत्रिणीवर अत्याचार; लूटमारीचाही आरोप : कटात सहभागी पाच जणांना अटक

अमरावती: फ्रेजरपुरा ठाण्याच्या हद्दीत जंगलामध्ये निर्जनस्थळी फिरायला गेलेल्या एका जोडप्याला सात जणांनी अडविले. त्यानंतर जंगलाच्या आत नेऊन मित्राला बांधून ठेवल्यावर त्याच्या मैत्रिणीवर एकाने अत्याचार केला. या धक्कादायक घटनेमुळे पोलिस प्रशासन हादरले.फ्रेजरपुरा पोलिसांनी याप्रकरणात पाच जणांविरुद्ध सामूहिक अत्याचाराच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. त्यापैकी पाच जणांना अटक केली आहे, असे पोलिस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी घटनेनंतर रविवारी (ता. २९) फ्रेजरपुरा ठाण्यात प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले. ज्यांना अटक केली त्यांची नावे उघड करण्यात डीसीपींनी नकार दिला. .शनिवारी (ता. २८) पीडित युवतीने (वय १८) मित्राला भेटण्याकरिता बोलाविले. दोघेही फ्रेजरपुरा ठाण्याच्या हद्दीत जंगलाच्या दिशेने गेले. घराकडे परत जात असताना रात्रीचे आठ ते साडेआठच्या सुमारास वाजले असावे..अचानक सात लोकांनी दोघांना अडवून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. पीडितेजवळचे १२० रुपये जबरदस्तीने हिसकावून घेतले. दोघांजवळचे मोबाईलही हिसकावून घेतले. दोघांनी मित्राची दुचाकी काही दूर अंतरावर नेऊन ठेवली. त्या दोघांनी आरडाओरड करू नये म्हणून पुन्हा जंगलात आतमध्ये नेले. काहींनी मित्राला पकडून बांधून ठेवले..एकाने मुलीला (वय १८) पुन्हा त्याच्यापासून थोडे दूर नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला. जवळपास अर्धा पाऊण तासाने युवक-युवतीला सोडले. घटनेची वाच्यता करू नये म्हणून दोघांना धमकीसुद्धा दिली. मोबाईल परत केले. मित्राने आपल्या कुटुंबीयांना माहिती दिली..प्रकृती बिघडल्याने पीडित युवतीला उपचाराकरिता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, तिची प्रकृती स्थिर असल्याचे उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी सांगितले. पीडितेच्या तक्रारीवरून पाच जणांविरुद्ध सामूहिक अत्याचाराच्या कटात सहभागी झाल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, पाच जणांना अटक केली आहे.."पीडित मुलीसह मित्राला मारहाण करून ऐवज लुटला. पीडितेवर एकानेच अत्याचार केला, असे तक्रारीत नमूद केले. परंतु या घटनेत सहभागीतांची संख्या पाच असल्याने पोलिसांनी सामूहिक अत्याचाराच्या कलमान्वये गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे."- गणेश शिंदे, पोलिस उपायुक्त, अमरावती.