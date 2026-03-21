अमरावतीत गॅस एजन्सीचा मनमानी कारभार; ग्राहकाच्या नावे परस्पर सिलिंडरची उचल, विना बुकिंग 'डिलिव्हरी'चा येतोय मेसेज

अमरावती : घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वितरण प्रणालीत पारदर्शकता असल्याचा दावा कंपन्यांकडून केला जात असला तरी, प्रत्यक्षात मात्र एजन्सींकडून ग्राहकांच्या नावाचा वापर करून मोठा गैरप्रकार सुरू असल्याचे समोर आले आहे. गोसावी कॉलनी येथील एका ग्राहकाने सिलिंडर बुक केले नसतानाही, त्यांच्या नावे परस्पर बुकिंग करून ते दुसऱ्याच व्यक्तीला डिलिव्हर करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. .गोसावी कॉलनी येथील संबंधित व्यक्तीने गॅस सिलिंडरची कोणतीही मागणी नोंदवलेली नसताना, अचानक त्यांच्या मोबाईलवर सिलिंडर बुक झाल्याचा संदेश प्राप्त झाला. काही वेळातच हे सिलिंडर यशस्वीरित्या 'डिलिव्हर्ड' झाल्याचाही मेसेज त्यांना मिळाला. प्रत्यक्षात त्यांना कोणतेही सिलिंडर मिळाले नव्हते. मग त्यांच्या नावाचे सिलिंडर गेले कुठे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..Hingoli Gas Cylinder Black Market; Gas Cylinder Shortage Rumor: कळमनुरीत गॅस सिलिंडर तुटवड्याची अफवा; एजन्सींवर ग्राहकांची मोठी गर्दी.या प्रकाराबाबत जाब विचारण्यासाठी संबंधित गॅस एजन्सीमध्ये ते गेले असता, तेथील कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत बेजबाबदार भूमिका घेतली. हे बुकिंग कंपनीकडून ऑटोमॅटिक होते. तुम्हाला जेव्हा सिलिंडर लागेल तेव्हा येथे या, आम्ही तुम्हाला पावती फाडून देऊ, मग तुम्ही गोडाऊनवरून सिलिंडर घेऊन जा, असे उत्तर एजन्सीकडून देण्यात आले..Chhatrapati Sambhajinagar Gas Shortage: गॅस टंचाईची भीती; संभाजीनगरमध्ये सिलिंडरसाठी १० दिवसांची वेटिंग; डबल सिलिंडर असलेले ग्राहकही आगाऊ बुकिंगकडे.ग्राहकाच्या संमतीशिवाय आणि माहितीशिवाय त्यांच्या नावावर सिलिंडरची नोंद करणे, हा गंभीर गुन्हा आहे. शासकीय सबसिडीचा लाभ मिळवण्यासाठी किंवा खुल्या बाजारात सिलिंडरची चढ्या दराने विक्री करण्यासाठी तर हा प्रकार केला जात नाही ना? असा संशय आता व्यक्त होत आहे.