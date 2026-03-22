अमरावतीत गॅस सिलिंडरचा गोलमाल; परस्पर बुकींग नंतर आता डिलिव्हरी न मिळताच आला मेसेज...

अमरावती : भर उन्हात तासन् तास रांगेत लागून गॅस सिलिंडरची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने नागरिक हैराण झाले असतानाच दुसरीकडे मात्र अमरवातीत सिलिंडरचा चांगलाच गोलमाल दिसून येत आहे. ग्राहकाच्या नावे परस्पर सिलिंडरची उचल, विना बुकिंग 'डिलिव्हरी'चा मेसेज येत असलेले प्रकरण ताजे असतानाच आता एका व्यक्तीला सिलिंडर न मिळताच डिलिव्हरीचा मेसेज आला आहे. .स्थानिक पार्वतीनगर येथील विशाल भोयर यांनी ऑनलाइन पद्धतीने सिलिंडर बुक केले होते. पुढील आठ दिवसांनंतर त्यांना सिलिंडर डिलिव्हरी झाल्याचा मेसेज आला. मात्र प्रत्यक्षात सिलिंडर घरी आलेच नाही. एकाच्या नावाचे सिलिंडर उचलून दुसऱ्याला जास्त किमतीत विकण्याचा गंभीर प्रकार सुरू असतानाही प्रशासकीय स्तरावर सर्वकाही ऑलवेल असल्याचे सांगितल्या जात आहे..Hingoli Gas Cylinder Black Market; Gas Cylinder Shortage Rumor: कळमनुरीत गॅस सिलिंडर तुटवड्याची अफवा; एजन्सींवर ग्राहकांची मोठी गर्दी.दोन दिवसांपूर्वी गोसावी कॉलनी येथील एका ग्राहकाने सिलिंडर बुक केले नसतानाही त्यांच्या नावे परस्पर बुकिंग करून ते दुसऱ्याच व्यक्तीला डिलिव्हर्ड करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. यासंदर्भात बरीच ओरड झाल्यावर सुद्धा संबंधित गॅस एजन्सी किंवा प्रशासकीय स्तरावरून कोणतीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळे हा गोलमाल दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे..गोसावी कॉलनी येथील संबंधित नागरिकाने सिलिंडरची मागणी नोंदविलेली नसताना अचानक त्यांच्या मोबाईलवर सिलिंडर बुक झाल्याचा संदेश प्राप्त झाला. काही वेळातच हे सिलिंडर यशस्वीरीत्या डिलिव्हर्ड झाल्याचाही मेसेज त्यांना मिळाला. प्रत्यक्षात त्यांना कोणतेही सिलिंडर मिळाले नव्हते. मग त्यांच्या नावाचे सिलिंडर गेले कुठे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..Kolhapur LPG Cylinder : गॅस सिलिंडरसाठी रांगा कायम; पुरेसा साठा उपलब्ध, मात्र बुकिंग होत नसल्याने एजन्सींकडे धाव.सिलिंडर गोदामात, सबसिडी खात्यातविशेष म्हणजे, विशाल भोयर यांना सिलिंडर डिलिव्हर्ड झाल्याचा मेसेज आल्यावर त्या सिलिंडरची सबसिडीसुद्धा त्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. मात्र आतापर्यंत सिलिंडर घरी पोहोचलेले नाही. शहरात मोठ्या प्रमाणात सिलिंडरचा काळाबाजार होत असल्याचे यानिमित्ताने परत एकदा उजेडात येत आहे..मग गर्दी कशासाठी?घरगुती गॅस सिलिंडरची कोणतीच टंचाई नाही. नागरिकांनी गॅस एजन्सीच्या कार्यालयात गर्दी करू नये, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. परंतु तरीसुद्धा गर्दी होत आहे. मग ही गर्दी का होत आहे, याचा शोध प्रशासनाने घेतला आहे काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.