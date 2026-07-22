विदर्भ

Amravati News: शासकीय योजनेतील विहीर गेली चोरीला; गावकऱ्यांची पोलिस ठाण्यात धाव

Government-Sanctioned Wells Missing in Amravati Village: अमरावतीतील शासकीय योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या विहिरी प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसल्याचा धक्कादायक दावा समोर आला आहे.
Amravati News

Amravati News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: शासकीय योजनेतून मंजूर झालेल्या तीन शेतकऱ्यांच्या विहिरी अचानक गायब झाल्या. त्या गावात नाहीत, प्रत्यक्ष शेतामध्ये सुद्धा नाहीत. हा अफलातून प्रकार अमरावती जिल्ह्यातील शेवती जहाँगीर गावात उघडकीस आला आहे. आता याप्रकरणी संतप्त महिला शेतकऱ्यांनी विहीर चोरी गेल्याची तक्रार नांदगावपेठ पोलिस ठाण्यात दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

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