Amravati News: शासकीय योजनेतील विहीर गेली चोरीला; गावकऱ्यांची पोलिस ठाण्यात धाव

अमरावती: शासकीय योजनेतून मंजूर झालेल्या तीन शेतकऱ्यांच्या विहिरी अचानक गायब झाल्या. त्या गावात नाहीत, प्रत्यक्ष शेतामध्ये सुद्धा नाहीत. हा अफलातून प्रकार अमरावती जिल्ह्यातील शेवती जहाँगीर गावात उघडकीस आला आहे. आता याप्रकरणी संतप्त महिला शेतकऱ्यांनी विहीर चोरी गेल्याची तक्रार नांदगावपेठ पोलिस ठाण्यात दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. .गावातील शेतकरी अलका सुभाष समरित यांनी २०२३ मध्ये शासकीय योजनेंतर्गत त्यांच्या शेतासाठी विहीर मंजूर झाल्याचे कागदोपत्री नमूद असताना प्रत्यक्ष जागेवर विहीर अस्तित्वात नसल्याचा दावा केला आहे. याप्रकरणात ग्रामरोजगार सेवकापासून गटविकास अधिकारी स्तरापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे..IND vs ZIM 1st T20I: भारतीय संघात पदार्पणासाठी ४ युवा खेळाडूंमध्ये स्पर्धा; वैभव सूर्यवंशीसारखा आक्रमक फटकेबाजी करणारा फलंदाज आघाडीवर, कशी असेल Playing XI?.शासकीय निधी मंजूर झाल्याचे नोंदींमध्ये दिसत असले तरी प्रत्यक्षात काम झाले आहे का, याची स्थळपाहणी करून पडताळणी करावी तसेच निधीचा गैरवापर झाला असल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे, अन्य तीन शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सुद्धा असाच प्रकार घडला आहे. कागदोपत्री विहीर असली तरी प्रत्यक्षात ती शेतामध्ये झालीच नसल्याचे समोर आले आहे..याप्रकरणाकडे लक्ष वेधण्यासाठी माजी जि. प. सदस्य तथा युवा स्वाभिमान पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश साबळे, युवा स्वाभिमानचे मार्गदर्शक सुनील राणा आणि बंडू डकरे यांनी पुढाकार घेतला. त्यांच्या माध्यमातून संबंधित शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रशासनासमोर मांडण्यात आल्या. तीन महिला शेतकऱ्यांनी प्रकाश साबळे यांच्या मार्गदर्शनात नांदगावपेठ पोलिस ठाण्यात याबाबत तक्रार दिली आहे..शेतीतील विहिरीच्या प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी करावी, शासकीय निधीचा गैरवापर झाला का, याची चौकशी करावी तसेच दोषींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. यावेळी गजानन समरित, सागर महल्ले, किरण महल्ले, अक्षय समरित, मंगेश लुंगे, लक्ष्मणराव डुकरे तसेच गावातील अनेक शेतकरी उपस्थित होते..Mumbai Thane Rain Traffic : मुंबई-ठाण्यात मुसळधार पावसाचा जोर; पुढील २४ तास महत्त्वाचे, वाहतूक कोंडीची काय आहे स्थिती?.महिला शेतकऱ्यांच्या सन्मान आणि सहभागाबाबत शासन धोरणे जाहीर होत असतानाही प्रत्यक्षात प्रशासन शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत उदासीन आणि असंवेदनशील असल्याचे याप्रकरणातून दिसून येते. जिल्हा प्रशासन याबाबत उदासीन व असंवेदनशील असल्याचे याप्रकरणावरून स्पष्ट झाले आहे. -प्रकाश साबळे, जिल्हाध्यक्ष, युवा स्वाभिमान पक्ष, अमरावती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.