Vidarbha News: निरीक्षण अधिकारी जितेंद्र पाटील निलंबित; १.६५ कोटींचा गैरव्यवहार, अतिरिक्त धान्य मंजुरी प्रकरण

अमरावती: जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पुरवठा शाखेकडून मोठी कारवाई करण्यात आली असून निरीक्षण अधिकारी जितेंद्र पाटील यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. रास्तभाव दुकानांना नियमानुसार देय असलेल्या धान्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त धान्य मंजूर केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आल्यानंतर ही कारवाई गुरुवारी (ता.९) करण्यात आली..तपासणी अहवालानुसार, चांदूरबाजार व अमरावती तहसील अंतर्गत कार्यरत असताना जितेंद्र पाटील यांनी काही विशिष्ट दुकानदारांना संगनमताने अतिरिक्त धान्य मंजूर केल्याचा आरोप होता..चांदूरबाजार येथे ४१३.०२ तर अमरावती तहसीलमध्ये तब्बल ३ हजार ८७३.९० क्विंटल, असे एकूण ४२८६.९२ क्विंटल धान्य अतिरिक्त मंजूर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या गैरप्रकारामुळे शासनाचे एकूण सुमारे एक कोटी ६५ लाख ५६ हजार ५४१ रुपये इतके आर्थिक नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामध्ये धान्याच्या बाजारमुल्यासह वाहतूक व हमाली खर्चाचाही समावेश आहे..याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. मात्र सादर केलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याने ते अमान्य करण्यात आले. तसेच निर्धारित मुदतीत योग्य खुलासा न केल्याने कारवाई अधिक तीव्र करण्यात आली. ही कृती शासनाची प्रतिमा मलिन करणारी असून पदाचा दुरुपयोग करून स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी गैरव्यवहार केल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे..त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात नमूद आहे. या कारवाईमुळे पुरवठा विभागात मोठी खळबळ उडाली असून इतर ठिकाणीही तपासणीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.