Amravati Irwin Hospital: हाती रक्तपिशवी घेवून मातेचा वॉर्डात प्रवास इर्विनमधील आणखी एक धक्कादायक प्रकार; घटनेतून धडा नाहीच

अमरावती: कुठलीही व्हीलचेअर किंवा स्ट्रेचरचा वापर न करता दोन चिमुकलींना रक्त लावलेल्या पिशव्या हाती घेऊन त्यांच्या माता बालरोग कक्षापर्यंत चालत गेल्याचा धक्कादायक व तितकाच गंभीर प्रकार मंगळवारी (ता.१) दुपारच्या सुमारास जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दृष्टीस पडला. जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील शिशुअतिदक्षता विभागात झालेल्या जळीत प्रकरणानंतर सुद्धा जिल्हा सामान्य रुग्णालय प्रशासन जागे झाले नसल्याचे हे जिवंत उदाहरण दिसून येते. .डफरिन प्रकरणानंतर किमान बालकांच्या आरोग्या संदर्भात इर्विन हॉस्पिटल प्रशासन गंभीर असेल, असे वाटत असतानाच अगदी विरोधाभास दिसून आला. मंगळवारी (ता.१) दुपारच्या वेळी इर्विनमधील डे केयर वॉर्डात एका चार ते पाच वर्षीय चिमुकलीला रक्त लावण्यात आले. सोबतच दुसऱ्या एका चिमुकलीला सुद्धा रक्त चढविण्यात आले..Manoj Jarange Protest: मंत्री भेटीला आल्याशिवाय माघार नाही; मनोज जरांगे; शिष्टमंडळ छत्रपती संभाजीनगरात तळ ठोकून.या दोघाींना बालरोग विभागात शिफ्ट करावयाचे होते, मात्र त्याचवेळी कुठलाही वार्डबॅाय किंवा मदतनीस त्याठिकाणी उपस्थित नव्हते. अर्जंट असल्याने बराच वेळ वाट पाहिल्यानंतर या दोन्ही मातांनी आपली चिमुकली मुलींसह हातात रक्तपिशवी घेवून डे केअर मधून वार्डापर्यंत चालत आल्या. हा गंभीर प्रकार अनेकांनी आपल्या डोळ्यांनी पाहिला..वास्तविक रक्त लावण्यात आलेल्या रुग्णाला स्टेचरवरूनच वॉर्डात शिफ्ट करणे गरजेचे असते, अन्यथा त्यांना चक्कर येणे किंवा अन्य प्रकार त्यांच्या सोबत होण्याची शक्यता अधिक असते. याची माहिती नसल्याने त्या दोन मातांनी आपल्या चिमुकल्यांना हाती रक्तपिशव्या घेऊन बालरोग विभागा गाठला आणि तेथे त्यांना अॅडमिट केले..Shiv Sena : ठाकरे गटाच्या जोरदार युक्तिवादानंतर आज शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणार; धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद निर्णायक टप्प्यावर.दुपारनंतर सामसूमजिल्हा सामान्य रुग्णालयात सकाळच्या शिफ्टमध्ये बरीच धामधूम दिसून येते. मात्र दुपारी अडीच-तीनला डॉक्टर मंडळी निघून गेल्यानंतर रुग्णालय परिसरात फारशी गर्दी दिसत नाही. रुग्ण आपापल्या वॉर्डात असतात, मात्र त्याचवेळी वाॅर्डबाय, सुरक्षारक्षक, मदतनीस सुद्धा गायब होतात, असे येथील रुग्ण सांगतात. त्यामुळे अद्यापही इर्विनने कुठलाही धडा घेतला नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.