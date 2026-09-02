विदर्भ

Amravati Irwin Hospital: हाती रक्तपिशवी घेवून मातेचा वॉर्डात प्रवास इर्विनमधील आणखी एक धक्कादायक प्रकार; घटनेतून धडा नाहीच

Blood Transfusion Patients Shifted Without Stretcher: अमरावतीच्या इर्विन रुग्णालयात रक्त चढवलेल्या दोन चिमुकलींना त्यांच्या मातांनी रक्तपिशव्या हातात घेऊन बालरोग विभागात नेल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला.
Amravati Irwin Hospital

Amravati Irwin Hospital

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: कुठलीही व्हीलचेअर किंवा स्ट्रेचरचा वापर न करता दोन चिमुकलींना रक्त लावलेल्या पिशव्या हाती घेऊन त्यांच्या माता बालरोग कक्षापर्यंत चालत गेल्याचा धक्कादायक व तितकाच गंभीर प्रकार मंगळवारी (ता.१) दुपारच्या सुमारास जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दृष्टीस पडला. जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील शिशुअतिदक्षता विभागात झालेल्या जळीत प्रकरणानंतर सुद्धा जिल्हा सामान्य रुग्णालय प्रशासन जागे झाले नसल्याचे हे जिवंत उदाहरण दिसून येते.

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