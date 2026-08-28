विदर्भ

Amravati Hospital: बेड नाहीत म्हणून जमिनीवर उपचार! अमरावतीच्या इर्विन रुग्णालयातील धक्कादायक वास्तव समोर..

Amravati Irwin Hospital Patients Treated on Floor: अमरावतीच्या इर्विन रुग्णालयात बेडअभावी रुग्णांना जमिनीवर गादी टाकून उपचार; जीर्ण इमारत, वाढती गर्दी आणि शासनाच्या उदासीनतेमुळे आरोग्य यंत्रणेची दयनीय अवस्था
Irwin Hospital Amravati Faces Bed Shortage Patients Treated on Floor While Poor Infrastructure Raises Health Concerns

Irwin Hospital Amravati Faces Bed Shortage Patients Treated on Floor While Poor Infrastructure Raises Health Concerns

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-सुधीर भारती

अमरावती: जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील शिशू अतिदक्षता विभागात झालेल्या व्हेंटिलेटर स्फोटानंतर तीन चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आरोग्य यंत्रणेच्या ढिसाळपणावर टीका केली जात आहे. विभागीय मुख्यालयाचे शहर असलेल्या अमरावतीमधील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची अवस्थाही फारशी वेगळी नसल्याचे चित्र ‘सकाळ’च्या टीमकडून करण्यात आलेल्या पाहणीतून पुढे आले.

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