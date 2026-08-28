Amravati Hospital: बेड नाहीत म्हणून जमिनीवर उपचार! अमरावतीच्या इर्विन रुग्णालयातील धक्कादायक वास्तव समोर..

-सुधीर भारती अमरावती: जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील शिशू अतिदक्षता विभागात झालेल्या व्हेंटिलेटर स्फोटानंतर तीन चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आरोग्य यंत्रणेच्या ढिसाळपणावर टीका केली जात आहे. विभागीय मुख्यालयाचे शहर असलेल्या अमरावतीमधील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची अवस्थाही फारशी वेगळी नसल्याचे चित्र ‘सकाळ’च्या टीमकडून करण्यात आलेल्या पाहणीतून पुढे आले. .Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.इर्विनच्या वॉर्ड क्रमांक १६ मध्ये जमिनीवर गादी टाकून रुग्णांवर उपचार केले जात असल्याचे विदारक चित्र दिसून आले. या वॉर्डाची एकूण क्षमता ४० बेड्सची असून, जागाच नसल्याने सात ते आठ रुग्णांवर जमिनीवर उपचार केले जातात. जमिनीवरच त्यांना सलाईन तसेच अन्य ओषधोपचार केला जातो. हीच परिस्थिती इर्विनमधील अन्य वॉर्डांची कमी-अधिक फरकाने दिसून येते. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची बेड संख्या वाढविण्याबाबत अद्यापही शासनस्तरावर फारसे गांभीर्याने घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याचा ताण झेलणाऱ्या या एकाच रुग्णालयावर संपूर्ण जबाबदारी आहे. जमिनीवर उपचार घेणाऱ्यांमध्ये काही ज्येष्ठांचाही समावेश होता..शासकीय मेडिकलच्या कुबड्याअमरावती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मान्यता मिळाल्यानंतर मेडिकल कॉलेज सुरू झाले. मात्र, जागेची कमतरता असल्याने तसेच येथील विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकलसाठी सुसज्ज इमारतीची आवश्यकता आहे. सध्याची जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची इमारत अनेक ठिकाणी जीर्ण व धोकादायक झाली आहे. शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या विकासनिधीतून येथील बांधकाम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे अधिकारी सांगतात; मात्र अनेक वर्षांनंतरही येथील कामाला प्रत्यक्षात हातसुद्धा लागलेला नाही. त्यामुळे आणखी किती काळ शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या नावावर खपवून घेतले जाणार आहे, असा सर्वसामान्यांचा प्रश्न आहे..उघड्या नाल्यांमुळे दुर्गंधीसामान्य रुग्णालयाच्या परिसरातील नाल्या खुल्या आहेत. त्यावर केवळ जाळ्या बसविल्या आहेत. त्यामुळे परिसरात प्रचंड दुर्गंधी पसरते. येथील नाल्या अंडरग्राउंड करण्याची कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने केली जाते; मात्र अद्याप त्याबाबत कार्यवाही झालेली नाही. आठवड्यातून एक वेळा या नाल्या स्वच्छ केल्या जातात, असे रुग्णांचे म्हणणे आहे..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.वॉर्डात वेळीच स्वच्छतारुग्णालयातील वॉर्डातील स्वच्छता नियमित केली जात असल्याचे रुग्णांचे म्हणणे आहे. सकाळी ११ वाजता तसेच सायंकाळी एकदा असे दोनवेळा वॉर्डांची स्वच्छता केली जात असल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय बेडवरील चादरीसुद्धा नियमितपणे धुतल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले. यासोबतच रुग्णांना दिला जाणारा सकाळचा नाश्ता व दुपारचे जेवणसुद्धा वेळेवर दिले जात असल्याचे रुग्णांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.