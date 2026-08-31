Amravati Irwin Hospital: रुग्णांच्या नातेवाइकांची आबाळ; एकाच प्रसाधनगृहाचा वापर; गलिच्छतेची मर्यादा पार

अमरावती: डफरिनच्या जळीत प्रकरणानंतर सर्वांच्या नजरा आता जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील (इर्विन) सोयीसुविधांकडे वळल्या आहेत, मात्र या प्रकरणातूनही इर्विन प्रशासनाने कुठलीही दखल घेतली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. या रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांना येथे प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागते. एका वॉर्डात पुरुष तसेच महिलांसाठी स्वतंत्र असे प्रसाधनगृह आहे. मात्र ते आता तोकडे पडू लागले आहे..जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची बेडसंख्या अनेक वर्षांपासून वाढलेली नाही. वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करून सुद्धा हे प्रकरण गांभीर्याने घेण्यात आले नाही. सामान्य रुग्णालयातील एका वॉर्डामध्ये ३८ ते ४० रुग्णांना भरती केले जाते..Prakash Ambedkar on Jarange: जरांगे यांच्या आंदोलनाचे केंद्र मुंबईऐवजी दिल्लीकडे - ॲड. प्रकाश आंबेडकरांचा दावा.एका वॉर्डात स्वतंत्रपणे पुरुष व महिलांसाठी प्रसाधनगृहाची व्यवस्था आहे, मात्र ती आता तोकडी पडू लागली आहे. त्याच प्रसाधनगृहाचा वापर आजारी रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक आंघोळ तसेच प्रातःनिधी करतात..त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याचा सुद्धा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे कुटुंबीयांना जेवणासाठी कुठलीही जागा उपलब्ध नाही. रिकाम्या जागेवर भंगार ठेवण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या जागेचा योग्य तो वापर होताना दिसत नाही..Zomato Rules: झोमॅटोवर बनावट पनीरला नो एंट्री! Analog Dairy पदार्थांवर बंदी; रेस्टॉरंट्ससाठी कडक नियम जारी.रिकाम्या जागेत भंगार, मेडिकल वेस्टेजइर्विन परिसरात मोकळी जागा फार कमी प्रमाणात आहे. जी जागा मोकळी आहे, त्याठिकाणी अनेक वर्षांपासूनचे भंगार ठेवण्यात आले आहे. तुटलेले बेड्स, सडक्या फर्निचरने ही जागा व्यापून टाकली आहे. वॉटरकूलरच्या बाजूच्या भागात हे भंगार ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या जागेचा योग्य तो वापर होऊ शकलेला नाही. याशिवाय शवविच्छेदनगृहाच्या मागील बाजूला मोकळ्या जागेत मेडिकल वेस्ट ठेवण्यात येते. त्यामुळे हा भागसुद्धा आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायकच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.