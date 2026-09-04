विदर्भ

Amravati Irwin Hospital: सकाळी व्यवस्था, सायंकाळनंतर बोंब; इर्विनमध्ये तात्पुरती आवरासावर कुठपर्यंत चालणार?

Irwin Hospital Faces Questions Over Patient Facilities: मात्र सायंकाळनंतर ही व्यवस्था दिसत नसल्याने रुग्ण व नातेवाइकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रुग्णालयात २४ तास सुविधा उपलब्ध असण्याची मागणी होत आहे.
Amravati Irwin Hospital

Amravati Irwin Hospital

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती : जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील दुरवस्थेत तीन नवजात शिशूंचा बळी गेल्यानंतरही आरोग्य प्रशासन पूर्णपणे जागे झालेले दिसत नाही. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील ओपीडी सुरू असेपर्यंत समोरच्या भागात स्ट्रेचर, व्हीलचेअर ठेवल्या जाते. परंतु ओपीडीचा वेळ संपला की, नंतर दुर्लक्ष केल्या जाते.

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