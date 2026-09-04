Amravati Irwin Hospital: सकाळी व्यवस्था, सायंकाळनंतर बोंब; इर्विनमध्ये तात्पुरती आवरासावर कुठपर्यंत चालणार?

अमरावती : जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील दुरवस्थेत तीन नवजात शिशूंचा बळी गेल्यानंतरही आरोग्य प्रशासन पूर्णपणे जागे झालेले दिसत नाही. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील ओपीडी सुरू असेपर्यंत समोरच्या भागात स्ट्रेचर, व्हीलचेअर ठेवल्या जाते. परंतु ओपीडीचा वेळ संपला की, नंतर दुर्लक्ष केल्या जाते. .डफरीनच्या दुर्देवी घटनेनंतर सकाळी नऊ ते दुपारी एक वाजेपर्यंत जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये समोरच्या बाजूने एक व्हीलचेअर व स्ट्रेचर ठेवल्या गेले. काही दिवस या स्ट्रेचर व व्हीलचेअरजवळ एका कर्मचाऱ्यास तैनात केल्या गेले. काही दिवसांपासून हे चित्र डोळ्यांना सुखावणारे वाटले. कारण ओपीडीच्या वेळेत तपासणीकरिता येणारे रुग्ण हे त्यांच्या नातेवाइकांसह येतात. बुधवारी व शुक्रवारी दिव्यांगांची तपासणी असते..Volkswagen Layoffs 2026: Volkswagen मध्ये पुन्हा मोठी नोकरकपात; आणखी ५० हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार, कारचे मॉडेलही निम्मे होणार; नेमकं प्रकरण काय?.त्यामुळे बाहेरच्या रुग्णांसह दैनंदिन अपघात, पोलिसांसोबत येणाऱ्या आरोपींची तपासणीसुद्धा सातत्याने सुरू असल्याने सकाळी नऊ ते दुपारी दीड ते दोनपर्यंत गर्दी असते. त्यामुळे रुग्णवाहिका किंवा रुग्णांना घेऊन येणाऱ्या खासगी वाहनातून रुग्ण उतरताच त्यांना तातडीने व्हीलचेअर किंवा स्ट्रेचरसारखी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते..डफरीनमधील तीन बालकांचा जळून मृत्यू झाल्यानंतर काही दिवस जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये समोरच्या दर्शनीय भागात एक व्हीलचेअर व स्ट्रेचर आणि त्याठिकाणी एका कर्मचाऱ्याची तैनाती करण्यात आली होती. हे कर्मचारी सकाळी नऊ ते दुपारी ओपीडीचा वेळ संपेपर्यंत एक ते दीड वाजेदरम्यान येथे उपस्थित राहत होते. ओपीडीचा वेळ संपला की इर्विनमध्ये समोरच्या भागात ना स्ट्रेचर ना व्हीलचेअर किंवा ते ओढत घेऊन जाणारा कर्मचारी, यापैकी काहीच दिसत नाही. आरोग्य व्यवस्थेने चोवीस तास अलर्ट असणे आवश्यक आहे..Baramati News: डोर्लेवाडीत सभागृह, मंदिराच्या जागेवरून दोन गट आमनेसामने; तणावामुळे मोठा पोलिस बंदोबस्त.महिला व वृद्धांना होतो मनस्तापअपघातातील अनेक जखमी किंवा गंभीर आजारी रुग्णांना इर्विनमध्ये बरेच वृद्ध व्यक्ती किंवा घरातील एखादी महिला सोबत असते. अशावेळी त्यांना मदतीची गरज राहते. त्याचवेळी नेमके समोर स्ट्रेचर किंवा व्हीलचेअर व आरोग्य कर्मचारी तैनात नसेल तर येथील व्यवस्थेची माहिती नसणाऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.