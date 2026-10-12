२० लाखांचं पॅकेज, वर्क फ्रॉम; IT इंजिनिअरने आईला का संपवलं?

अमरावती : शहरातील गजानन प्लाझा अपार्टमेंटमधील आईच्या हत्येच्या प्रकरणात नवनवीन माहिती समोर येत आहे. आईची गळा आवळून हत्या केल्याचा आरोप असलेल्या तुषार सतीश कानफाडे (वय ३९) याला एका विदेशी कंपनीकडून वर्षाला २० लाख रुपयांचं पॅकेज मिळत होतं, अशी माहिती तपासातून पुढे आली आहे. आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या तुषारच्या या प्रकरणामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..तुषारने १० ऑक्टोबर रोजी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास गजानन प्लाझा अपार्टमेंटमधील फ्लॅट क्रमांक २०४ मध्ये आई रंजना सतीश कानफाडे (वय ६५) यांचा गळा आवळून खून केल्याचा आरोप आहे. घटनेच्या वेळी घरात आई आणि मुलगा हे दोघेच होते. या घटनेनंतर तुषारने गाडगेनगर पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं. त्यानंतर त्याच्याविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आई नेहमी खोटं बोलत असल्यामुळे आपण अडचणीत आलो आहोत, असं तुषारने पोलिसांना सांगितल्याची माहिती आहे. याच कारणातून आईचा गळा दाबून खून केल्याची कबुली त्याने दिल्याचं तपासात समोर आलं आहे..Amravati News: कर्जबाजारी कंत्राटदाराच्या आत्महत्येमुळे खळबळ ;जरुड येथील घटना; कंत्राटदार तहसील कार्यालयावर धडकले.संशयी स्वभावामुळे मोडलं होतं लग्नपोलिसांनी नातेवाइकांकडे केलेल्या चौकशीत तुषारच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही माहिती मिळाली. काही वर्षांपूर्वी त्याचं एका युवतीसोबत लग्न ठरलं होतं. मात्र, त्याच्या संशयी स्वभावामुळे हे लग्न मोडलं, असं पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं..आईची विनवणीही ऐकली नाहीपोलिसांच्या माहितीनुसार, बेडरूममध्ये तुषारने दोन्ही हातांनी आईचा गळा आवळला. त्यावेळी रंजना यांनी 'मी तुझी आई आहे,' असं सांगत त्याला वारंवार विनवणी केली. मात्र, त्याने त्याकडे दुर्लक्ष केलं. आईचा मृत्यू झाल्याची खात्री झाल्यानंतर त्याने गळ्याभोवतीचे हात काढले. या घटनेनंतर तो बराच वेळ फ्लॅटमध्येच बसून होता..Amravati Teachers Constituency : महायुती व महाविकासमध्ये दुफळी, बंडखोरी उफाळणार काँग्रेसकडून अदिती पोहरे, भाजपची भूमिका स्पष्ट नाही, सरनाईक यांना आव्हान.रहिवाशांशी फारसा संपर्क नव्हतातुषार आईसोबत राहत असलेल्या अपार्टमेंटमध्ये इतर कुटुंबंही राहतात. मात्र, तो इतर रहिवाशांच्या फारसा संपर्कात नव्हता. तो कुणाशी फारसं बोलतही नसे, अशी माहिती प्राथमिक चौकशीतून समोर आली आहे. अटकेनंतर तुषारच्या वागण्यात पोलिसांना संदिग्धता जाणवली. वैद्यकीय तपासणीनंतर त्याला रविवारी (११ ऑक्टोबर) विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आलं. न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून, त्याची रवानगी मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली आहे. आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्यात आल्याचं पोलिस उपायुक्त श्याम घुगे यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.