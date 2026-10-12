विदर्भ

२० लाखांचं पॅकेज, वर्क फ्रॉम; IT इंजिनिअरने आईला का संपवलं?

Amravati IT Engineer Murder Case : तुषार सतीश कानफाडे (वय ३९) याला एका विदेशी कंपनीकडून वर्षाला २० लाख रुपयांचं पॅकेज मिळत होतं, अशी माहिती तपासातून पुढे आली आहे.
Amravati IT Engineer Murder Case :

Amravati IT Engineer Murder Case :

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

अमरावती : शहरातील गजानन प्लाझा अपार्टमेंटमधील आईच्या हत्येच्या प्रकरणात नवनवीन माहिती समोर येत आहे. आईची गळा आवळून हत्या केल्याचा आरोप असलेल्या तुषार सतीश कानफाडे (वय ३९) याला एका विदेशी कंपनीकडून वर्षाला २० लाख रुपयांचं पॅकेज मिळत होतं, अशी माहिती तपासातून पुढे आली आहे. आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या तुषारच्या या प्रकरणामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Amravati
crime
Marathi News Esakal
www.esakal.com