Amravati: नामांकनाचा आज शेवटचा दिवस; थेट लढतीचे संकेत ; १७ दिवसांनी मतदान

अमरावती: विधान परिषदेच्या अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी १८ जून रोजी मतदान होत असून सोमवारी ( एक जून) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यामुळे सोमवारी या निवडणुकीचे चित्र जवळपास स्पष्ट होणार आहे. .अर्जांची छाननी दोन जून रोजी होणार आहे. अर्ज मागे घेण्याची मुदत चार जून असल्याने किती जण शेवटच्या टप्प्यात रिंगणात राहतात, हे चार दिवसांनीच निश्चित होणार आहे. सोमवारी (ता. एक) माजी मंत्री प्रवीण पोटे यांच्यासह आणखी कोणते दिग्गज नामांकन दाखल करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Mumbai-Goa Highway: खारपाडा येथील टोलनाका बंद पाडला, जनआक्रोश समिती आक्रमक; आधी कामे पूर्ण करण्याची मागणी.शेवटचा दिवस असल्याने गर्दी वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महाविकास आघाडीकडून हर्षजित देशमुख यांनी शनिवारी नामांकन दाखल केले आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत प्रामुख्याने महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती, असा सामना रंगणार हे स्पष्ट आहे..निवडणुकीचे महत्त्वाचे टप्पेनामांकनाची अंतिम मुदत: एक जून अर्जांची छाननी: दोन जून अर्ज मागे घेण्याची मुदत: चार जून मतदान: १८ जून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.