Amravati: निवडणूक निरीक्षक ; आज येणार अमरावतीत ; विधानपरिषद निवडणुकीची रणधुमाळी

अमरावती: विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने निवडणूक निरीक्षक म्हणून नियुक्त केलेले महाराष्ट्र राज्य कामगार आयुक्त डॉ. ह. पी. तुम्मोड हे सोमवारी (ता. एक) अमरावती येथे येत आहेत..अमरावती स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची द्विवार्षिक निवडणूक येत्या १८ जून रोजी पार पडणार असून, २२ जून रोजी मतमोजणी होणार आहे..निवडणूक निरीक्षक डॉ. ह. पी. तुम्मोड हे सोमवारी अमरावतीत येत आहेत. त्यांच्या निवासाची व्यवस्था शासकीय विश्रामगृह, अमरावती येथे करण्यात आली आहे..निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित काही तक्रारी असल्यास किंवा त्यांच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास, ते सकाळी १० ते सकाळी ११, या वेळेत उपलब्ध असतील. नागरिक किंवा संबंधित व्यक्ती त्यांच्याशी ८९९९१०८९१२ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात, अशी माहिती उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, अमरावती यांच्याकडून देण्यात आली आहे..दरम्यान, सोमवारी या निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी किती उमेदवार अर्ज दाखल करतात याची उत्सुकता ताणल्या गेली आहे. अर्जांच्या छाननीनंतर अर्ज कोण मागे घेणार हे पाहिल्या जाणार असून त्यानंतरच या निवडणुकीची रंगत वाढणार आहे.