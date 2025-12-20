Amravati News: अमरावती जिल्ह्यात ९२ हजार सावकारी कर्जदार; १३० कोटींचे वितरण, २४ अवैध सावकारांविरुद्ध धाडी, दोघांविरुद्ध फौजदारी

अमरावती : जिल्ह्यातील परवानाधारक सावकारांकडून तब्बल ९१ हजार ९९६ जणांनी कर्ज घेतले असून ही रक्कम १३० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. सावकारांकडून प्रामुख्याने बिगरशेती कर्जवाटप करण्यात येत असला तरी या कर्जदारांमध्ये अधिक प्रमाण अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसह बॅंकांनी नाकारलेल्या कर्जदारांचा समावेश आहे..सहकार विभागाने जानेवारी ते ऑक्टोबरपर्यंत १३८ धाडी घातल्या असून फौजदारी कारवाईसाठी सुनावण्या घेण्यात येत आहेत. अवैध सावकारी हा शेतकरी आत्महत्यांमागील प्रमुख कारणांपैकी एक कारण आहे. त्यावर नियंत्रणासाठी सावकारी अधिनियम अस्तित्वात आहे. .अवैध सावकारी हा शेतकरी आत्महत्यांमागील प्रमुख कारणांपैकी एक कारण आहे. त्यावर नियंत्रणासाठी सावकारी अधिनियम अस्तित्वात आहे. या अधिनियमान्वये जिल्ह्यात गेल्या अकरा वर्षांत ३३ प्रकरणांत सावकारांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात ६७७ सावकार होते. त्यापैकी या वर्षात ४९८ सावकारांनी परवान्यांचे नूतनीकरण केले आहे..अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना बॅंका कर्जवितरणात अडचणी निर्माण करण्यासोबतच नकार देत असल्याने ते सावकारांच्या दारात जातात. सावकारांना शेतकऱ्यांसाठी तारणावर नऊ टक्के तर विनातारणावर १२ टक्के तसेच शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या तारणावर १५ व विनातारणावर १८ टक्के व्याज आकारण्याची मुभा आहे. .Nagpur News : एक लाखांवर कर्जदार सावकारी ओझ्याखाली; १२३६ सावकारांकडून १२५ कोटींचे कर्ज.तथापि बहुतांश सावकार बिगर शेती कर्ज वितरण केल्याचे दर्शवतात. चालू वर्षात जिल्ह्यातील ४९८ परवानाधारक सावकारांनी १३० कोटी पाच लाख रुपये इतके कर्ज वितरण केले आहे. सहकार विभागाने त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारीवरून २४ सावकारांवर धाडी घातल्या. मोर्शी येथील दोन महिला सावकारांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. एका सावकाराचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.