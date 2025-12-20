विदर्भ

Amravati News: अमरावती जिल्ह्यात ९२ हजार सावकारी कर्जदार; १३० कोटींचे वितरण, २४ अवैध सावकारांविरुद्ध धाडी, दोघांविरुद्ध फौजदारी

Licensed Moneylenders in Amravati District: अमरावती जिल्ह्यात परवानाधारक सावकारांकडून ९१,९९६ शेतकऱ्यांना १३० कोटी रुपये कर्ज वितरित; अल्पभूधारकांना बॅंका कर्ज न मिळाल्यामुळे सावकारी मार्ग.
कृष्णा लोखंडे -सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : जिल्ह्यातील परवानाधारक सावकारांकडून तब्बल ९१ हजार ९९६ जणांनी कर्ज घेतले असून ही रक्कम १३० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. सावकारांकडून प्रामुख्याने बिगरशेती कर्जवाटप करण्यात येत असला तरी या कर्जदारांमध्ये अधिक प्रमाण अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसह बॅंकांनी नाकारलेल्या कर्जदारांचा समावेश आहे.

