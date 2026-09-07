विदर्भ

अमरावतीतल्या 'त्या' वाघिणीचा अचानक मृत्यू, काही तांसापूर्वी वनविभागाने केलं होतं बेशुद्ध; नेमकं काय घडलं?

Amravati Man-Eating Tigress Dies After Tranquilization : उपचारासाठी नागपूरला हलविताना वाघिणीचा मृत्यू झाल्याची माहिती उपवनसंरक्षक अर्जुना के. आर. यांनी दिली आहे.
Amravati Man-Eating Tigress Dies After Tranquilization

Amravati Man-Eating Tigress Dies After Tranquilization

esakal

Shubham Banubakode
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अमरावती चांदूरबाजार तालुक्यातील सोनोरी येथे रविवारी युवतीला, तर सोमवारी शिरजगावकसबा येथे शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्याला झडप घालून ठार करणाऱ्या नरभक्षक वाघिणीला वनविभागाने सुरू केलेल्या शोधमोहिमेनंतर सायंकाळी ट्रँक्विलायझर गनचा वापर करून जेरबंद केले. त्यानंतर उपचारासाठी नागपूरला हलविताना वाघिणीचा मृत्यू झाल्याची माहिती उपवनसंरक्षक अर्जुना के. आर. यांनी दिली आहे.

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