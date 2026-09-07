अमरावतीतल्या 'त्या' वाघिणीचा अचानक मृत्यू, काही तांसापूर्वी वनविभागाने केलं होतं बेशुद्ध; नेमकं काय घडलं?

अमरावती चांदूरबाजार तालुक्यातील सोनोरी येथे रविवारी युवतीला, तर सोमवारी शिरजगावकसबा येथे शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्याला झडप घालून ठार करणाऱ्या नरभक्षक वाघिणीला वनविभागाने सुरू केलेल्या शोधमोहिमेनंतर सायंकाळी ट्रँक्विलायझर गनचा वापर करून जेरबंद केले. त्यानंतर उपचारासाठी नागपूरला हलविताना वाघिणीचा मृत्यू झाल्याची माहिती उपवनसंरक्षक अर्जुना के. आर. यांनी दिली आहे. .वाघिणीने देऊरवाडा गावात सोमवारी (ता. ७) पहाटे सोमतीर्थ भागातील जनावरांच्या गोठ्यातील गाईवर हल्ला करून तिला ठार केले, तर दुसऱ्या गाईला जखमी केले होते. जनावरांनी आरडाओरड केल्याने वाघिणीने मार्कंडा जंगलातून शिरजगावकसबा व कालाटोला जंगलाच्या दिशेने प्रवेश केला. सोमवारी (ता. ७) दुपारी शेतात काम करीत असलेल्या शेतकऱ्यावर वाघिणीने हल्ला करून त्याला जागीच ठार केले. दिनेश शंकरराव आवारे (वय ४५, रा. केनीपुरा, शिरजगावकसबा), असे वाघिणीच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव असल्याची माहिती वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली..Amravati Tiger Attack: सोनोरी शिवारात वाघाचा थरार; चाराकटाईसाठी गेलेल्या २२ वर्षीय तरुणीचा हल्ल्यात मृत्यू, ग्रामस्थ संतप्त.शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर ग्रामस्थांनी जंगल परिसरात गर्दी केली होती. वनविभाग व पोलिस प्रशासन मृत व्यक्तीच्या मृतदेहाच्या आजूबाजूला ठाण मांडून होते. त्यामुळे प्रशासनाने नागरिकांना यासंदर्भात जागरूक करीत घटनास्थळाच्या दिशेने जाण्यास मनाई केली. वाघिणीला जेरबंद करण्यासाठी वनविभाग चंद्रपूर, नागपूर, पुणे आणि अमरावती येथील संयुक्त पथकाने शोधमोहीम राबविली..अखेर सायंकाळी वाघिणीला ट्रँक्विलायझर गनच्या साहाय्याने बेशुद्ध करण्यात आले. वाघीण बेशुद्ध झाल्याची खात्री पटल्यानंतर तिला पिंजऱ्यात टाकून घटनास्थळावरून उपचारासाठी नागपूरच्या दिशेने हलविण्यात आले. मात्र नरभक्षक वाघिणीला नागपूरला नेताना तिचा वाटेतच मृत्यू झाला..Tiger Attack: वाघाने गळा पकडला, २०० फूट फरफटत नेले! मोर्शीत शेतकरी ठार; वाघाचा थरार, मुलाचा आरडाओरडा अन् काय घडलं.. .यासंदर्भात बोलताना, वाघिणीला बंदिस्त केल्यानंतर मोर्शी येथील पशू शल्यचिकित्सकांकडून तिच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले. त्यानंतर सलाईन लावून त्या वाघिणीला नागपूरला हलविण्यात आले. नागपूर येथे पुन्हा वैद्यकीय तपासणी केली असता तिला मृत घोषित करण्यात आले. तणावामुळे वाघिणीच्या मृत्यूची शक्यता आहे, अशी माहिती अमरावतीचे उपवनसंरक्षक के. आर अर्जुना यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.