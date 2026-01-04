Amravati News : दोन मुलींवर लादलं मातृत्व, प्रेमसंबंधातून झाल्या गर्भवती; तरुणांवर गुन्हा दाखल, मेळघाटात वाढतायत घटना

अमरावती : जिल्हा प्रशासनाने बालविवाहमुक्त जिल्हा ही संकल्पना साकार करण्याचे ठरविले असले तरी, अल्पवयीन मुलींवर मातृत्व लादल्या जात असल्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. मेळघाटात दोन अल्पवयीन मुलींवर मातृत्व लादल्या गेल्याची घटना उजेडात आली आहे. जिल्ह्यातील आदिवासीबहूल चिखलदरा आणि धारणी या दोन तालुक्यात असे प्रकार सातत्याने मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पिडीतांच्या सोबत राहणाऱ्या दोन्ही युवकांविरुद्ध संबंधित पोलिसांनी अत्याचारासह बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. धारणी ठाण्याच्या हद्दीतील घटनेमध्ये सध्या १८ वर्षे ८ महिन्याच्या एका मुलीचे अल्पवयातच संशयित युवककासोबत प्रेमसंबंध जुळले. त्यातून त्यांच्यात शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. उपचाराकरिता युवतीस रुग्णालयात दाखल केले असता, तिची प्रसूती झाल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. धारणी ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Amravati Minor Marriage : अल्पवयीन मुलगी युवकासोबत पळून गेली, नंतर गर्भवती राहिली; बाळ जन्माला येताच झाला मृत्यू, नेमकं कशामुळं घडलं?.चिखलदरा तालुक्यातील अशाच स्वरूपाच्या दुसऱ्या घटनेमध्ये सध्या १८ वर्षे वयाच्या मुलीचे काही वर्षांपासून संशयित युवकासोबत प्रेमसंबंध होते. त्यातून ती स्वत:च्या मर्जीने युवकाच्या घरी राहायला गेली. त्या युवतीचीही प्रसूती झाल्यानंतर सदर युवकाविरुद्ध अत्याचार व पोक्सो अंतर्गत गुन्हा चिखलदरा ठाण्यात दाखल झाला आहे..Crime: धक्कादायक! वादानंतर पत्नीचा पारा चढला, रागाच्या भरात पतीच्या प्राइवेट पार्टवर ब्लेडने वार अन्...; नेमकं काय घडलं?.जबाबदारी निश्चित... पण पुढे काय?बालविवाह टाळण्यासाठी प्रशासनाने ग्रामसमित्यांची व प्रत्येक विभागातील कर्मचाऱ्याची जबाबदारी निश्चित केली आहे. प्रेमप्रकरणातुन अल्पवयीन मुलींसोबत काही युवक राहतात. कमी वयात मातृत्वाचे विपरीत परिणाम त्या मुलींवर व अपत्यावर होतात. अल्पवयीन मुलींवर मातृत्व लादल्यानंतर युवकांविरुद्ध पोक्सोअंतर्गत गुन्हे दाखल होतात. त्यातूनही आता अशा अल्पवयीन मुलींच्या आयुष्यात अनेक प्रश्न उभे होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.