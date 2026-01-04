विदर्भ

Amravati News : दोन मुलींवर लादलं मातृत्व, प्रेमसंबंधातून झाल्या गर्भवती; तरुणांवर गुन्हा दाखल, मेळघाटात वाढतायत घटना

Underage Pregnancy Shocks Melghat : पिडीतांच्या सोबत राहणाऱ्या दोन्ही युवकांविरुद्ध संबंधित पोलिसांनी अत्याचारासह बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
अमरावती : जिल्हा प्रशासनाने बालविवाहमुक्त जिल्हा ही संकल्पना साकार करण्याचे ठरविले असले तरी, अल्पवयीन मुलींवर मातृत्व लादल्या जात असल्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. मेळघाटात दोन अल्पवयीन मुलींवर मातृत्व लादल्या गेल्याची घटना उजेडात आली आहे. जिल्ह्यातील आदिवासीबहूल चिखलदरा आणि धारणी या दोन तालुक्यात असे प्रकार सातत्याने मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहे.

