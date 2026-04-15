अमरावतीत लैंगिक शोषण प्रकरणी नवी माहिती समोर, १८ व्हिडीओ अन् ३९ फोटो व्हायरल; मुली अल्पवयीन

अमरावतीतील अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. सोशल मीडियावर साडेतीनशे व्हिडिओ व्हायरल झाल्याच्या चर्चा रंगल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात १८ व्हिडिओ आणि ३९ फोटोच व्हायरल झाल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी स्पष्ट केली आहे..या गंभीर प्रकरणात पीडितांच्या जबाबाला अत्यंत महत्त्व आहे. मुलींना पोलिस ठाण्यात येण्याची सक्ती नसून, ज्या ठिकाणी त्यांना सुरक्षित वाटेल त्या ठिकाणी महिला पोलिस अधिकाऱ्यांमार्फत त्यांचे जबाब नोंदवले जाणार आहेत. संपूर्ण प्रक्रियेत गोपनीयता काटेकोरपणे पाळली जाईल, असेही पोलिसांनी सांगितले..पीडितांना तक्रार नोंदविणे सुलभ व्हावे यासाठी ग्रामीण पोलिसांनी विशेष पावले उचलली आहेत. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक (महिला कक्ष) प्रियंका भोयर (८४८४९५७८२७), परतवाडा येथील महिला पोलिस उपनिरीक्षक स्नेहल आडे (९०९६०२६४२४) तसेच वनस्टॉप सेंटरच्या संध्या भालेराव (९०२१९३५०१५) यांच्याशी संपर्क साधून पीडितांना आपले बयाण देता येणार आहे..दरम्यान, या प्रकरणातील संशयित अयान अहमद तनवीर अहमद याच्याविरुद्ध परतवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटकही करण्यात आली आहे. आरोपीने अल्पवयीन मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांचे अश्लील व्हिडिओ तयार केल्याचा गंभीर आरोप आहे..या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचाही प्रयत्न झाला. आरोपी एआयएमआयएम पक्षाशी संबंधित असल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते. मात्र, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरण वानखडे यांनी स्पष्ट केले की, आरोपी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ता असल्याची नोंद पोलिसांकडे सध्या उपलब्ध नाही. याबाबत एआयएमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष सय्यद मुजीब यांनीही भूमिका स्पष्ट केली..अचलपूर नगरपालिका निवडणुकीदरम्यान अयान अहमदकडे सोशल मीडियाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. मात्र, त्याच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने मतदानानंतर त्याला पक्षातून निष्कासित करण्यात आले. त्यामुळे सध्या त्याचा पक्षाशी कोणताही संबंध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. संपूर्ण प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असून, पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे. पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी प्रशासन सज्ज असल्याचे स्पष्ट होत आहे.