मित्राच्या कारमध्ये बसवून हॉटेलमध्ये नेलं अन्...; अमरावतीत अल्पवयीन युवतीवर अत्याचार; फोटो व्हायरल करण्याची दिली धमकी

अमरावती : दैनंदिन कर्ज वाटपाचे काम करणाऱ्याकडून युवतीने ५० हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. ते कर्ज फेडण्यासाठी दबाव टाकून तिच्याशी जवळिकता साधून एकाने अत्याचार केल्याची घटना जिल्ह्यात घडली. त्यानंतर फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देण्यात आली. जिल्ह्यातील मंगरुळदस्तीगर ठाण्याच्या हद्दीत एका गावात ही घटना घडली. .पीडित अल्पवयीन युवतीने २०२४ मध्ये संशयित प्रशांत इंगळे हा बेसिक कर्मचारी असल्याने त्याच्या माध्यमातुन ५० हजार रुपये कर्ज घेतले होते. संपर्क करण्यासाठी पीडित अल्पवयीन मुलीचा मोबाईल क्रमांक दिला होता. पीडित युवतीच्या १७ व्या वाढदिवसाला संशयित प्रशांत इंगळे याने तिला शुभेच्छा दिल्या होत्या..तेव्हापासून अल्पवयीन मुलीसोबत संशयिताचे सोशल मीडियाच्या विविध साईटवरुन बोलणे सुरू होते. त्यातून दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले. घेतलेले ५० हजार रुपये पिडीतेने त्याला परत सुद्धा केले होते. त्यानंतर प्रशांत व पिडीता बरेचदा सोबत फिरायला सुद्धा गेले होते. पिडीता ही निकाल घेण्याकरिता अमरावतीत आली असता, संशयित प्रशांतने तिला फोन करून बोलावून घेतले..मित्राच्या कारने पिडीतेला एका हॉटेलमध्ये नेऊन जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. त्यानंतर मॅसेज करून ५० हजार रुपये परत न केल्यास मोबाईलने काढलेले फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिली. असा आरोप अल्पवयीन मुलीने तक्रारीत केला आहे. त्याआधारे संशयित प्रशांत इंगळेविरुद्ध मंगरुळदस्तगीर ठाण्यात पोलिसांनी अत्याचारासह पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून, त्याला अद्याप अटक झालेली नाही.