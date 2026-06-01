Amravati: अल्पवयीन मुलींवर लादले मातृत्व; कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे गुन्ह्यात वाढ

अमरावती: जिल्ह्यातील माहुली जहाँगीर, खोलापूर आणि पथ्रोट ठाण्याच्या हद्दीत दोन अल्पवयीन मुलींसोबत लग्न करून त्यांच्यावर मातृत्व लादण्यात आले. दोघीही मुली गर्भवती असल्याचे वैद्यकीय तपासणीतून पुढे आले आहे. माहुली जहाँगीहद्दीत पीडिता (वय १७) ही संशयित युवकासोबत (वय २२) गत दोन वर्षांपासून पत्नी म्हणून राहते..पीडितेला दीड वर्षांचा एक मुलगा असून, पतीने दुसऱ्यांदा तिच्यावर मातृत्व लादले. ही बाब वैद्यकीय तपासणीतून पुढे आली. रुग्णालय प्रशासनाने पोलिसांना माहिती दिली. माहुली जहाँगीर पोलिसांनी संशयित पतीविरुद्ध अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे..खोलापूर ठाण्याच्या हद्दीत दाखल दुसऱ्या गुन्ह्यात पीडिता १७ वर्षांची असतानाच तिचे लग्न संशयित युवकासोबत (वय २८) झाले. शारीरिक संबंधामुळे पीडिता ही चार महिन्यांची गर्भवती आहे. ही बाबही वैद्यकीय तपासणीतून पुढे आली..खोलापूर पोलिसांनी त्यात पीडित अल्पवयीन मुलीच्या संशयित पतीविरुद्ध अत्याचार व पोक्सो, तर ज्यांनी अल्पवयीन मुलीचे लग्न लावले त्यांच्याविरुद्ध बालविवाह प्रतिबंधित कायद्यान्वये खोलापूर ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. पथ्रोट ठाण्याच्या हद्दीतील घटनेत अल्पवयीन मुलीसोबत (वय १५) संशयित युवकाचे (वय २८) प्रेमप्रकरण सुरू होते..पीडितेला आत्महत्या करण्याची धमकी देऊन संशयिताने सातत्याने तिच्यावर अत्याचार केले. त्यातून पीडिता ही दोन महिन्यांची गर्भवती आहे. पीडितेच्या पालकांच्या तक्रारीवरून पथ्रोट ठाण्यात संशयित युवकाविरुद्ध अत्याचार, पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. तीनही प्रकरणात पोलिसांनी कुणालाही अटक केली नाही. बालविवाह रोखण्यासाठी सखोल चौकशी सुरू झाल्याने असे प्रकार पुढे येत असल्याचे बोलले जात आहे.