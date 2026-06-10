काँग्रेसचा उमेदवार मॅनेज? कोट्यवधींच्या घोडेबाजाराचा आरोप, स्थानिक नेते संतप्त, दिवसभरात नेमकं काय घडलं?

अमरावती : विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार हर्षजित देशमुख यांच्या निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात अचानक आजारी पडणे व आयसीयूमध्ये असताना प्रसार माध्यमांना मुलाखती देणे, यामुळे काँग्रेसचे स्थानिक नेते चांगलेच संतप्त झाले आहेत. उमेदवार मॅनेज झाला असल्याचा त्यांचा आरोप असून यामध्ये १५ ते २० कोटी रुपयांचा व्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. कोट्यवधींचा व्यवहार होत असताना शासन काय करते, असा संतप्त सवाल माजी मंत्री तथा निरीक्षक यशोमती ठाकूर यांनी विचारला आहे. तर आता कॉंग्रेसने वंचित बहूजन आघाडीच्या उमेदवारास समर्थन द्यावे, अशी मागणी समोर आली आहे. .विधान परिषदेचे काँग्रेसचे उमेदवार हर्षजित देशमुख अचानक आजारी पडले असून नागपुरात एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाले आहेत. त्यांच्या अचानक आजारी पडण्यावरून राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत असतानाच ते स्थानिक नेत्यांसोबत संपर्कही करीत नसल्याने या नेत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. काँग्रेसचे माजी मंत्री व निरीक्षक यशोमती ठाकूर यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे..प्रसार माध्यमांसोबत बोलताना त्यांनी हर्षजित देशमुख यांनी १५ ते २० कोटी रुपये घेतले असल्याची माहिती मिळाली असल्याचे म्हटले आहे. त्या म्हणाल्या, रुग्णालयाच्या आयसीयूमधून ते मुलाखती देत आहेत, हा प्रकार चीड आणणारा आहे. त्यांनी आम्हाला सांगायला पाहिजे होते. या निवडणुकीत घोडेबाजार उधळला असून कोट्यवधींचे व्यवहार होत असताना शासन काय करीत आहे, असा सवालही त्यांनी केला आहे. पुढे काय करायचे हे प्रदेशाध्यक्ष काय निर्देश देतात त्यावर अवलंबून असल्याचेही त्या म्हणाल्या..Latur : काँग्रेसनं अपहरणाची दिलेली तक्रार, पोलीस बंदोबस्तात त्याच उमेदवाराची माघार; तर दुसरा गायब, फक्त भाजप उमेदवार मैदानात.या मतदारसंघात तीन उमेदवार असून भाजपचे प्रवीण पोटे यांचे मनोबल आता आणखीन वाढले आहे. भाजप विरुद्ध कॉंग्रेस, अशी थेट लढत अपेक्षित असताना हर्षजित देशमुख यांनी काँग्रेसची चांगलीच फजिती केली असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. देशमुख मागे हटल्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहूजन आघाडीचे उमेदवार नीलेश विश्वकर्मा यांनी आता काँग्रेसने मला समर्थन द्यावे, अशी मागणी पुढे केली आहे..तथापि, या मुद्द्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ काय निर्णय घेतात व आदेश देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधल्या गेले आहे. दरम्यान, निवडणुकीच्या निर्णायक टप्प्यात महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराची प्रकृती बिघडल्यामुळे प्रचारयंत्रणा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली आहे. याचा थेट परिणाम काँग्रेसच्या नगरसेवक, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर झाल्याचे दिसून येत आहे. कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी पक्षसंघटनेने याबाबत स्पष्ट दिशा देणे गरजेचे आहे, असे धारणी येथील काँग्रेसचे गटनेते पंकज मोरे यांनी म्हटले आहे..गेल्या काही दिवसांत झालेल्या धावपळीनंतर काल आपल्याला अस्वस्थ वाटत होते. त्यामुळे रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले. उपचार सुरू आहेत. आपण रिंगणात कायम आहोत. आपल्यावर कुणाचाही दबाव नाही. रुग्णालयात जरी असलो, तरी डिजिटल माध्यमांतून आपण मतदारांशी संपर्कात आहोत, प्रचार सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस उमेदवार हर्षजित देशमुख यांनी दिली आहे..Phulambri News : "पैसे देऊन तिकीट विकले!" काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा खळबळजनक आरोप; फुलंब्रीत कार्यकर्त्यांचा राडा.तसेच हर्षजित देशमुख गेल्या चार-पाच दिवसांपासून आमच्या संपर्कात नाहीत. अंजनगावसुर्जी येथून ते नागपूरला गेलेत, तेव्हापासून त्यांनी आमच्यापैकी कुणाशीही संपर्क साधलेला नाही. खासदार बळवंत वानखडे, माजी मंत्री यशोमती ठाकूर, माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांच्याशीही त्यांचा संवाद झालेला नाही, त्यांच्या आजारपणाबद्दल आम्हालाही आजच कळले. ते येतो म्हणतात, लढतो म्हणतात, मात्र संपर्क करीत नाहीत. आमच्या पीएंना ते निरोप देतात, काय समजावे हेच कळत नाही. आता काँग्रेसच्या नेत्यांची बैठक बोलावली असून त्यामध्ये होईल तो निर्णय वरिष्ठांना कळविणार आहे, असं जिल्हाध्यक्ष -बबलू देशमुख यांनी सांगितलं आहे..याशिवाय निवडणुकीच्या रिंगणातून अचानक बेपत्ता होणे, आजारी असताना रुग्णालयाच्या आयसीयूमधून प्रसार माध्यमांना मुलाखती देणे, हा प्रकारच मुळात संशयास्पद आहे. पंधरा-वीस कोटी रुपये घेतल्याचे बोलले जात आहे. उमेदवार मॅनेज झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. आता यावर प्रदेशाध्यक्ष काय निर्णय देतात त्यानुसार आमची पुढील भूमिका राहणार आहे, असं यशोमती ठाकूर यांनी नमूद केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.