Amravati: मागणी ९३ कोटींची, वसुली सव्वातीन कोटी; महापालिकेच्या मालमत्ता कर वसुलीची स्थिती गंभीर

अमरावती: चालू आर्थिक वर्षात मालमत्ता करापोटी असलेल्या ९३ कोटी रुपयांपैकी एक एप्रिल ते ३१ मे, या कालावधीत केवळ ३.२५ कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकली आहे. हा आकडा महापालिका प्रशासनासाठी चिंताजनक असून मुख्य आर्थिक स्रोत खालावत असल्याने उद्भवणाऱ्या गंभीर संकटाचा सामना करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता कर वसुलीसाठी कठोर व परिणामकारक पावले उचलण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा यांनी कर विभागास दिले आहेत. .महापालिकेच्या क्षेत्रात तीन लाख मालमत्ता असून त्यापैकी २.२३ लाख मालमत्ता करपात्र आहेत. खुल्या भूखंडांची संख्या ७० हजारांवर आहे. करपात्र मालमत्तांकडून चालू आर्थिक वर्षात ९३ कोटी रुपयांची मागणी आहे. एक एप्रिलपासून प्रारंभ झालेल्या नवीन आर्थिक वर्षात पाचही झोनमधून ३१ मे अखेर केवळ ३.२५ कोटी रुपयांची कर वसुली झाली आहे. गतवर्षातील थकीत व चालू मागणी मिळून महापालिकेस १५० कोटी रुपयांची कर वसुली करायची आहे. ५७ कोटी रुपयांचा कर गतवर्षासह मागील काही वर्षातील आहे..गँग्स ऑफ पाकिस्तान? ‘तुझा देव कुठे आहे?’... अत्याचारानंतर अमानुष छळ; खासदाराने संसदेत मांडलेल्या साक्षींनी जग हादरलं.मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा यांनी मंगळवारी कर विभागाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. कर वसुलीची स्थिती बघून त्या अवाक् झाल्या असून महसूल वाढ आणि थकबाकी वसुलीसाठी कठोर व परिणामकारक उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले. आर्थिक बळकटीसाठी कर वसुली हा प्रमुख आधारस्तंभ असल्याने मोठ्या थकबाकीदारांची स्वतंत्र यादी तयार करून विशेष वसुली मोहीम राबविण्याचे आदेश देण्यात आले. नियमानुसार जप्ती, सीलिंग आणि अन्य कायदेशीर कारवाई करून थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या..बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, उपायुक्त नरेंद्र वानखडे, सहायक संचालक नगररचनाकार सागर वानखडे, सहायक आयुक्त नंदकिशोर तिखिले, भूषण पुसतकर, नितीन बोबडे, धनंजय शिंदे, मनोज शहाळे यांच्यासह सहायक क्षेत्रीय अधिकारी, उपअभियंते, कर वसुली लिपीक तसेच संबंधित कर्मचारी उपस्थित होते..मंदार चांदवडकर नाही तर तारक मेहतामधील भिडे गुरुजीच्या भूमिकेसाठी 'या' मराठी अभिनेत्याला मिळाली ऑफर ! .का रखडली कर वसुली?चालू आर्थिक वर्षात कर वसुली रखडण्यामागे सरकारने प्रारंभ केलेली जनगणना, एसआयआर मोहीम कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. या कामांत कर विभागातील कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करण्यात आल्याने त्यांचे कर वसुलीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या दोन महिन्यांत मनपाच्या तिजोरीत केवळ सव्वातीन कोटी रुपये आले आहेत.....तर नवीन कर आकारणीने वसुलीमहापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांना जुन्याच दराने मालमत्ता कर आकारणी करण्यात येत आहे. कर भरणा वेळेवर व्हावा, यासाठी महापालिकेने करदात्यांना विविध सोयी व सलवती दिल्या आहेत. मात्र तरीही थकबाकीचा आकडा मोठा आहे. यंदा ३१ मे नंतर ५७ कोटी रुपयांचा कर थकीत आहे. सोयी सवलती देऊनही कर भरणा होत नसल्याने आता या थकबाकीदारांना नवीन दराने कर आकारणी करण्यासोबतच नियमानुसार जप्ती, सीलिंग आणि अन्य कायदेशीर कारवाई करून थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.