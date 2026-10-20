विदर्भ

Amravati News: अमरावतीत नवजात बाळाची साडेतीन लाखांत विक्री करण्याचा आरोप; महिला डॉक्टर पतीसह पसार

Amravati Baby Sale Case, Woman Doctor, Police Investigation : अमरावतीमध्ये अल्पवयीन मुलीच्या प्रसूतीनंतर नवजात बाळाची साडेतीन लाख रुपयांत विक्री करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप महिला डॉक्टर आणि तिच्या पतीवर करण्यात आला आहे.
Amravati Police Investigate Alleged Attempt to Sell a Newborn Baby Following a Minor Girl’s Delivery

Amravati Police Investigate Alleged Attempt to Sell a Newborn Baby Following a Minor Girl’s Delivery

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती,: अल्पवयीन मुलीच्या प्रसूतीनंतर तिचे बाळ महिला डॉक्टरांनी साडेतीन लाखांत विक्रीचा घाट घातल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. त्यामुळे संशयित महिला डॉक्टर, तिचा पती व अल्पवयीन मुलीचा विधिसंघर्षित प्रियकर, अशा तिघांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. त्यामुळे शहरात घडलेल्या या खळबळजनक घटनेनंतर महिला डॉक्टर पतीसह पसार आहेत.

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