Amravati News: अमरावतीत नवजात बाळाची साडेतीन लाखांत विक्री करण्याचा आरोप; महिला डॉक्टर पतीसह पसार

अमरावती,: अल्पवयीन मुलीच्या प्रसूतीनंतर तिचे बाळ महिला डॉक्टरांनी साडेतीन लाखांत विक्रीचा घाट घातल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. त्यामुळे संशयित महिला डॉक्टर, तिचा पती व अल्पवयीन मुलीचा विधिसंघर्षित प्रियकर, अशा तिघांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. त्यामुळे शहरात घडलेल्या या खळबळजनक घटनेनंतर महिला डॉक्टर पतीसह पसार आहेत..फ्रेजरपुरा पोलिसांनी याप्रकरणात पीडित अल्पवयीन मातेच्या तक्रारीवरून तिचा विधिसंघर्षित प्रियकर, महिला स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. वैशाली भोजने व महिला डॉक्टरचा पती, अशा तिघांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. त्यानंतर सदर डॉक्टर व पती रुग्णालयाला कुलूप लावून पसार झाले, असे फ्रेजरपुराचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र राजूलवार यांनी सांगितले. या घटनेमुळे वैद्यकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.नवजात बाळाच्या विक्रीप्रकरणात महिला डॉक्टरांवर झालेला आरोप गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पीडित अल्पवयीन मुलगी (वय १७) व विधिसंघर्षित संशयित बालक हे बालपणापासून एकाच वर्गात शिकत असल्याने त्यांचा परिचय होता. मागील दोन वर्षांपासून त्या दोघांचे प्रेमसंबंध झाले. मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाल्याचे पीडितेने तक्रारीत.रुग्णालय बंद करून महिला डॉक्टर पसारम्हटले आहे. संशयित विधिसंघर्षित बालकाने पीडितेला काही दिवसांपूर्वी भेटण्याकरिता त्याच्या घरी बोलविले होते. तेथेच त्याने लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याने मुलीला गर्भधारणा झाली. त्यामुळे तिच्या पालकांनी एका महिला डॉक्टरकडे तिला तपासणीकरिता नेले असता, ती पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याचे पालकांना सांगितल्या गेले. १५ ऑक्टोबरला प्रसूती होऊन तिने एका मुलीला जन्म दिला.दरम्यान, याप्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी पीडितेच्या विधिसंघर्षित प्रियकरास चौकशीकरिता ताब्यात घेतले, असे पोलिस निरीक्षक रवींद्र राजूलवार यांनी सांगितले. त्याच्याविरुद्ध अत्याचार व पोक्सो अंतर्गत, तर महिला डॉक्टर आणि तिच्या पतीविरुद्ध फ्रेजरपुरा पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत..डॉक्टरने मागितला नाही वयाचा पुरावाअल्पवयीन पीडित मुलगी ही पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याचे समजल्यानंतर संबंधित महिला डॉक्टरांनी मुलीकडे किंवा पालकांकडे वयाचा कोणताही पुरावा न मागताच उपचार सुरू केले. वास्तविक पाहता महिला डॉक्टरांनी स्वत:हून पोलिसांना त्याची माहिती द्यायला हवी होती.अनाथ आश्रमात दान देण्याचे आश्वासनपीडित मुलीच्या पालकांनी संशयित महिला डॉक्टरकडे मुलगी अल्पवयीन असल्याने आम्हाला तिचे मुल नको असल्याचे सांगितले होते, असे तक्रारीत नमूद आहे. परंतु त्यावेळी महिला डॉक्टरांनीच तुमचे बाळ आम्ही अनाथ आश्रमाला दान देऊ, असे आश्वासन देऊन तिच्यावर उपचार केले, असे पीडितेने तक्रारीत नमूद केले आहे..स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. वैशाली भोजने यांच्याकडे अल्पवयीन गर्भवती मुलगी उपचाराकरिता आल्याचे समजातच त्यांनी ताबडतोब पोलिसांना कळवायला हवे होते. परंतु डॉक्टरने तसे केले नाही. प्रत्यक्षात त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर पुढील कारण स्पष्ट होईल. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून तपास सुरू केला आहे.- रवींद्र राजूलवार,पोलिस निरीक्षक, फ्रेजरपुरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.