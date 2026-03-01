Amravati Crime : माझी हो...अन्यथा जाळून मारेल! एकतर्फी प्रेमप्रकरणातून १० वीच्या विद्यार्थिनीला धमकी; परीक्षा केंद्रासमोरच राडा

अमरावती : तू माझ्यासोबत लग्न कर, माझीच हो अन्यथा तुला जाळून मारेल, अशी धमकी एकतर्फी प्रेमप्रकरणातून एका संशयित युवकाने शालेय विद्यार्थिनीला परीक्षा केंद्रासमोरच दिल्याची घटना शहरातील राजापेठ ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली. वंश मोहड (वय २३), असे धमकी देणाऱ्या संशयित युवकाचे नाव असून, त्याला दुसरा संशयित राहुल मेश्राम (वय २१) यानेही सहकार्य केल्याचा आरोप पीडित विद्यार्थिनीने राजापेठ ठाण्यात दाखल तक्रारीत केला आहे. त्या आधारे पोलिसांनी संशयित दोघांविरुद्धही अडवणूक, विनयभंग, मारहाणीसह बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे, असे राजापेठ पोलिसांनी सांगितले. .पीडित अल्पवयीन मुलगी दहावीची विद्यार्थिनी असून, संशयित वंश मोहड याला ती मागील पाच महिन्यांपासून ओळखत होती. वंश हा सातत्याने पीडित मुलीच्या शाळेसमोर उभा राहून पीडितेसोबत बोलण्याचा गत काही दिवसांपासून प्रयत्न करीत होता. त्याने पीडित विद्यार्थिनीचा इन्स्टाग्राम नंबर घेतला. तेव्हापासून सतत फोन करीत असे. पीडितेने फोनवरून त्याला रिस्पॉन्स न दिल्यामुळे त्याने मॅसेज पाठवून तिचे मन वळविण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता..Amravati Crime : अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार; पीडितेला दारू पाजल्याचाही आरोप, दोघांना अटक.वैतागलेल्या अल्पवयीन मुलीने त्रासाला कंटाळल्याने घटनेची माहिती आपल्या आईला दिली. आईने संशयित वंशची समजूत काढली. पीडितेचा पेपर झाल्यानंतर ती घरी जाण्यासाठी निघाली असता, संशयित वंश हा शाळेच्या प्रवेशद्वारावर उभा होता. तिच्याकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने तिला एकट्यात भेटण्याचा इशारा दिला. अश्लील शिवीगाळ करून संशयित वंशने पीडित विद्यार्थिनीच्या मारहाण केली..Amravati Crime: किरकोळ वादातून युवकाचा धारदार शस्त्राने खून; पोलिसांनी ताब्यात घेतले आरोपी.घाबरलेल्या युवती मैत्रिणीसोबत घरी जात असताना संशयित वंश मोहड त्याचा मित्र राहुल मेश्राम याच्यासोबत दुचाकीने पीडितेपर्यंत पोहोचला. माझ्यासोबत लग्न कर, माझीच हो, माझी नाही झाली तर तुला कुणाची होऊ देणार नाही. तुला जाळून टाकेल, अशी धमकी संशयिताने पीडित विद्यार्थिनीला दिली. पीडित विद्यार्थिनीने पालकांसोबत राजापेठ ठाणे गाठून तक्रार दिली. पोलिसांनी दोघांविरुद्धही गुन्हा दाखल केला आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी एफआयआर नोंदविल्यावर तातडीने दोघाही संशयितांना अटक केली असल्याची माहिती राजापेठ पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.