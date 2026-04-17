मैत्रिणीला घेऊन अयान 'त्या' फ्लॅटवर जायचा अन्...; अमरावती अत्याचार प्रकरणात धक्कादायक खुलासा, लॅपटॉप, टॅब, हार्डडिस्क जप्त

अमरावती : परतवाडा येथील मुलींच्या लैंगिक अत्याचाराचे व्हिडीओ व्हायरल प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे सोपविल्यानंतर तपासाला वेग आला आहे. या कटात सहभागी अन्य चौघांना तपास पथकाने अटक केली. त्यामुळे अटक संशयितांची संख्या आठवर पोहोचली. अमरावतीत सूत्रधार अयान अहमद याला फ्लॅटमध्ये खोली भाड्याने देणाऱ्याचाही त्यात समावेश आहे.तपासासंदर्भात पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी प्रसारमाध्यमांना गुरुवारी (ता. १६) ही माहिती दिली. .बुधवारला रात्री अटक करण्यात आलेल्या मानव दीपक सुगंधे (वय २०, रा. आर्वी, जि. वर्धा), ऐफाज खान मंजूर खान (वय २६), मोहंमद इमरान मो. साजीद (वय २१) व शेख नावेद शेख हसन (वय २१, तिघेही रा. अचलपूर), अशी नव्याने या कटात अटक झालेल्या संशयितांची नावे आहेत. त्या चौघांना गुरुवारी (ता. १६) अचलपूर न्यायालयात तपास पथकाने हजर केले. न्यायालयाने त्यांना गुरुवारपर्यंत (ता. २३) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले..यापूर्वी सदर प्रकरणात पोलिसांनी सूत्रधार अयान अहमद तनवीर अहमद, उजेर खान इक्बाल खान, मो. साद मो. साबीर व तरबेज खान तसलीम खान यांना अटक केली आहे. ते चौघे २१ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडीत आहेत. बुधवारला रात्री अटक केलेल्यांपैकी मानव सुगंधे याने अमरावतीत गाडगेनगर ठाण्याच्या हद्दीत कठोरा रोडवर एक फ्लॅट भाड्याने घेतला होता. त्यातील खोली तो सूत्रधार अयान अहमद याला त्याची मैत्रीण घेऊन आल्यावर भाड्याने देत होता. याठिकाणीच अयानने व्हिडीओ काढले, असेही पोलिस अधीक्षकांनी सांगितले. राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या चमूलासुद्धा तपासाची अपडेट देण्यात आली आहे..Amravati Crime : दोन पीडितांवर अमरावतीमध्ये अत्याचार; आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात एसआयटीचे गठण.लॅपटॉप, टॅब, हार्डडिस्क जप्ततपास पथकाने गुरुवारी (ता. १६) याप्रकरणात यापूर्वी पाच मोबाईल जप्त केले होते. त्यात दुसऱ्या टप्प्यात एक लॅपटॉप, एक टॅब आणि हार्डडिस्कसुद्धा जप्त केली आहे. या वस्तू तपासाकरीता फॉरेन्सिक लॅबकडे पाठविण्यात येणार आहेत. याप्रकरणात सर्वांचीच घरझडतीसुद्धा एसआयटीने घेतली..या पाच ठिकाणी पोलिसांचा पंचनामा१)अमरावती कठोरा रोडवरील फ्लॅट२)वझ्झर डॅम परिसर३)अमरावतीचे तीन कॅफे हाऊस४)परतवाड्यातील दोन कॅफे हाऊसयाठिकाणी एसआयटीच्या पथकाकडून भेट देऊन घटनेचे पंचनामे करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यात अधिक वाढ होऊ शकते..अमरावतीत लैंगिक शोषण प्रकरणी नवी माहिती समोर, १८ व्हिडीओ अन् ३९ फोटो व्हायरल; मुली अल्पवयीन.आठ पैकी सहा व्हिडीओ व्हायरल करणारेज्या आठ जणांना पोलिसांनी आतापर्यंत अटक केली, त्यापैकी अयान अहमद याने अमरावतीत युवतीसोबतचे अश्लील व्हिडीओ तयार केले. अटक आठपैकी त्यातील सहा जणांवर फक्त अश्लील व्हिडीओ, फोटो व्हायरल करण्याचा आरोप आहे. तर अयानविरुद्ध पोक्सो अंतर्गत व बदनामी करण्याचा गुन्हा दाखल आहे, असे पोलिस अधीक्षक यांनी सांगितले..यासंदर्भात विविध राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी साडेतीनशे ते १८० व्हिडीओ व्हायरल झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्याकडे असे ठोस पुरावे असेल तर त्यांनी ते पोलिसांना तपासाकरिता द्यावे. परिस्थिती चिघळू नये, याकडे लक्ष द्यावे. पोलिस तपास करताना धर्म, पंथ हा भेद करीत नाही. -विशाल आनंद, पोलिस अधीक्षक, अमरावती.