Amravati: अल्पवयीन मुलगी झाली गर्भवती, २२ वर्षीय तरुणावर गुन्हा दाखल

अमरावती: अल्पवयीन मुलीसोबत (वय १७) शारीरिक संबंधामुळे तिला नऊ महिन्यांची गर्भधारणा झाली, तर दुसऱ्या घटनेत एका महिलेवर अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोप तिने तक्रारीत केला आहे. दोन्ही घटना या नांदगावपेठ ठाण्याच्या हद्दीत घडल्या. .नांदगावपेठहद्दीत दाखल प्रकरणात अल्पवयीन मुलीसोबत (वय १७) काही महिन्यांपासून संशयित युवकाने (वय २२) शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. त्यातून तिला गर्भधारणा झाली. तिला उपचाराकरिता रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर प्रकरण नांदगावपेठ पोलिसांपर्यंत पोहोचले..Ladki Bahin Yojana Installment Update : लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल 81 लाख महिलांना वगळले; मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती, 'ई-केवायसी'नंतर कारवाई.पोलिसांनी संशयित युवकाविरुद्ध अपहरण, अत्याचारासह बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधित कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. नांदगावपेठ ठाण्यातच दाखल अन्य दुसऱ्या घटनेत महिला (वय ३६) व संशयित मुख्तार खान साहब खान (वय ५४) हे एकमेकांना वर्षभरापासून ओळखतात..US Iran Conflict : मध्यपूर्वेत युद्धसदृश्य स्थिती ! अमेरिकेचा तिसऱ्या दिवशी इराणवर हल्ला, जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम.संशयिताने पीडित महिलेस नातेवाइकांची भेट घालून देतो, अशी बतावणी करून एका नवीन निर्माणाधीन अपार्टमेंटमध्ये नेऊन तिच्यासोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले, असा आरोप पीडित महिलेने तक्रारीत केला आहे. त्या आधारे नांदगावपेठ ठाण्यात संशयित मुख्तार खान साहब खान याच्या विरुद्ध अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.