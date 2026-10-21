अमरावतीत पोलीस शिपायाच्या मृत्यूने खळबळ; टोकाचं पाऊल उचलण्यापूर्वी लिहिली चिठ्ठी, नेमकं काय घडलं?

अमरावती : शहरातील तपोवन परिसरातील अंबिकानगर येथे पोलिस शिपायाने राहत्या घरी गळफास घेऊन आयुष्य संपवल्याची घटना बुधवारी (ता. २१) उघडकीस आली. अमर तायडे (वय ३४) असे मृत पोलिस शिपायाचे नाव असून, ते अमरावती पोलिस आयुक्तालयांतर्गत गाडगेनगर पोलिस ठाण्यात कार्यरत होते. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..अमर तायडे हे तपोवन परिसरातील अंबिकानगर येथे पत्नी आणि कुटुंबासह राहत होते. बुधवारी त्यांच्या घरी ही घटना समोर आली. घटनेची माहिती मिळताच गाडगेनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर घटनास्थळाचा पंचनामा करून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद घेतली आहे..Amravati News: अमरावतीत नवजात बाळाची साडेतीन लाखांत विक्री करण्याचा आरोप; महिला डॉक्टर पतीसह पसार.या घटनेनंतर पोलिसांनी तायडे यांच्या घराची पाहणी केली असता, त्यांनी स्वतःच्या हस्ताक्षरात लिहिलेली चिठ्ठी आढळून आली. या चिठ्ठीत आत्महत्येमागे कौटुंबिक कारण असल्याचा उल्लेख असल्याची माहिती गाडगेनगरचे पोलिस निरीक्षक गोरखनाथ जाधव यांनी दिली. पोलिसांनी ही चिठ्ठी ताब्यात घेतली आहे..Amravati Crime: अमरावतीत आयटी इंजिनिअरने आईला संपवलं, स्वत:च पोलिसांना जाऊन सांगितलं.मृत्यूमागील नेमकी परिस्थिती समजून घेण्यासाठी पोलिसांकडून आवश्यक ती प्रक्रिया केली जात आहे. चिठ्ठीत कौटुंबिक कारणाचा उल्लेख असला, तरी या घटनेशी संबंधित इतर बाबींची माहिती तपासातून स्पष्ट होणार आहे. अमर तायडे हे पोलिस दलात कार्यरत असल्याने त्यांच्या निधनाच्या वृत्ताने सहकारी आणि परिचितांमध्ये दुःख व्यक्त होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबासोबत राहत असलेल्या एका पोलिस कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात गाडगेनगर पोलिसांकडून पुढील तपास आणि आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.