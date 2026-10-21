विदर्भ

अमरावतीत पोलीस शिपायाच्या मृत्यूने खळबळ; टोकाचं पाऊल उचलण्यापूर्वी लिहिली चिठ्ठी, नेमकं काय घडलं?

Amravati Police Constable Amar Tayde Death : अमर तायडे (वय ३४) असे मृत पोलिस शिपायाचे नाव असून, ते अमरावती पोलिस आयुक्तालयांतर्गत गाडगेनगर पोलिस ठाण्यात कार्यरत होते. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Amravati police constable death

Amravati police constable death

esakal

Shubham Banubakode
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अमरावती : शहरातील तपोवन परिसरातील अंबिकानगर येथे पोलिस शिपायाने राहत्या घरी गळफास घेऊन आयुष्य संपवल्याची घटना बुधवारी (ता. २१) उघडकीस आली. अमर तायडे (वय ३४) असे मृत पोलिस शिपायाचे नाव असून, ते अमरावती पोलिस आयुक्तालयांतर्गत गाडगेनगर पोलिस ठाण्यात कार्यरत होते. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

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