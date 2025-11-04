Amravati News: आठ पोलिस कर्मचारी निलंबित; पकड वॉरंटमधील आरोपीचे मृत्यूप्रकरण आले पोलिसांच्या अंगलट

अमरावती : पकड वॉरंटमधील संशयित आरोपीचा पोलिसांच्या मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याच्या आरोपानंतर तत्कालीन ठाणेदारांसह आठ पोलिस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल झाला. त्यात ठाणेदार वगळता आठही पोलिस कर्मचाऱ्यांना सोमवारी (ता. तीन) निलंबित करण्यात आले..सहायक पोलिस उपनिरीक्षक राजकुमार मुलामचंद जैन, विशाल मुकुंद रंगारी, अश्विनी श्यामराव आखरे, सरिता वैद्य, प्रवीण रामदास मेश्राम, अलीम हकीम गवळी, अमोल अमृत घोडे व प्रशांत ढोके, अशी हत्येचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर निलंबित करण्यात आलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांची नावे असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरण वानखडे यांनी दिली..नीतेश अशोक मेश्राम (वय ३२, रा. मिलिंदनगर, चांदूररेल्वे), असे पकड वॉरंटमधील मृत संशयिताचे नाव आहे. त्याला ११ जून २०२४ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर चांदूररेल्वे ठाण्यातील कोठडीत असताना त्याची प्रकृती बिघडली. सदर संशयितास पोलिसांनी जबर मारहाण करून जखमी केले, असा आरोप नातेवाइकांकडून करण्यात आला होता. पोलिसांनी नीतेश मेश्राम याला मध्यवर्ती कारागृहात पाठविले. तेथे पुन्हा त्याची प्रकृती बिघडल्याने सदर व्यक्तीस कारागृह प्रशासनाने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले होते..उपचारादरम्यान नीतेश मेश्राम याचा १३ जून २०२४ रोजी मृत्यू झाला होता. याप्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी झाली. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर फ्रेजरपुरा ठाण्यात तत्कालीन ठाणेदार चांदूररेल्वे व आठ कर्मचारी यांच्यासह आठ अनोळखी पोलिस, अशा लोकांविरुद्ध दोन नोव्हेंबर २०२५ रोजी हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..न्यायालयीन चौकशी अहवालात गार्ड इन्चार्ज व ड्यूटीवर असलेले पोलिस कर्मचारी यांना जबाबदार धरण्यात आले होते. त्यात कर्मचाऱ्यांचा निष्काळजीपणा व बेशिस्तीचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. निलंबित कालावधीत या कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय ग्रामीण यांच्या अधीन राहावे लागेल..Akshay Nagalkar Murder Case : बहुचर्चित अक्षय नागलकर खून प्रकरणातील ९ आरोपी अटकेत; मृतकाचे हाडांचे तुकडे, दोन देशी पिस्तुल अन् वाहनेही जप्त.पोलिस निरीक्षकाबाबत वरिष्ठांना अहवालयाप्रकरणात हत्येचा गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये चांदूररेल्वेचे तत्कालीन ठाणेदार अजय अहिरकर यांचाही समावेश आहे. त्यासंदर्भात पोलिस अधीक्षक यांनी वरिष्ठांकडे अहवाल पाठविला आहे, असे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरण वानखडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.