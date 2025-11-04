विदर्भ

Amravati News: आठ पोलिस कर्मचारी निलंबित; पकड वॉरंटमधील आरोपीचे मृत्यूप्रकरण आले पोलिसांच्या अंगलट

Eight Policemen Suspended in Amravati Custodial Death Case: अमरावती पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणात आठ पोलिस कर्मचाऱ्यांना निलंबन, ठाणेदारावरही चौकशी सुरू. न्यायालयीन अहवालानंतर कारवाई.
अमरावती : पकड वॉरंटमधील संशयित आरोपीचा पोलिसांच्या मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याच्या आरोपानंतर तत्कालीन ठाणेदारांसह आठ पोलिस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल झाला. त्यात ठाणेदार वगळता आठही पोलिस कर्मचाऱ्यांना सोमवारी (ता. तीन) निलंबित करण्यात आले.

