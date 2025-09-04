Amravati Crime: पाच देशीकट्टे व आठ काडतूस जप्त; दोघांना अटक, सणासुदीच्या दिवसांत गुन्हे शाखेची कारवाई

अमरावती : शहरात मोठ्या प्रमाणावर अवैध अग्निशस्त्रांची तस्करी सुरू आहे. गुन्हे शाखेच्या पथकाने बुधवारी (ता. तीन) दोघांना अटक करून त्यांच्याकडून देशी बनावटीचे चार कट्टे जप्त करण्यात आली आहेत..अहफाज खान ऊर्फ ओटू शफाकत खान (वय ३१, रा. नूरनगर, अमरावती) व अमन कैलास चंडाले (वय ३२, रा. रतनगंज, अमरावती), अशी अटक दोघा संशयितांची नावे असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण यांनी दिली. सार्वजनिक सण, उत्सवांच्या काळात शहरात शस्त्रांच्या धाकावर दहशत निर्माण करणाऱ्यांची संख्या वाढत असताना पोलिसांकडून कारवाईसुद्धा करण्यात आली. .परंतु एकाचवेळी दोघांना अटक करून पाच अवैध अग्निशस्त्रे जप्त करण्याची पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत बऱ्याच दिवसांनंतरची पहिली कारवाई आहे. अहफाज खान ऊर्फ ओटू हा नवसारी ते लालखडी रिंगरोडवर खुल्या भूखंडामध्ये गावठी बनावटीचे देशीकट्टे (पिस्टल) जवळ बाळगून विक्री करण्यासाठी आला होता..त्याच्या हालचालींवर पोलिसांनी पाळत ठेवून त्याला अटक केली. त्याच्याकडून चार नग गावठी बनावटीचे कट्टे, एक देशी बनावटीची रिव्हॉल्व्हरसह आठ जिवंत काडतूस, अशी एक लाख ५८ हजारांची सामग्री जप्त करण्यात आली. त्याचा दुसरा सहकारी अमन चंडाले यालाही अटक केली. पोलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण, सहायक पोलिस निरीक्षक महेश इंगोले, मनीष वाकोडे, सुनील लासूरकर, दीपक सुंदरकर, गजानन ढेवले, फिरोज खान, सतीश देशमुख, मंगेश लोखंडे, आस्तिक देशमुख, मनोज ठोसर, जहीर शेख, सचिन बहाळे, संग्राम भोजने, मंगेश शिंदे, अतुल संभे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..Kolhapur Crime News : घर पेटलं म्हणून शेजारचे बघायला गेले, तर रिक्षा चालकाचा गळा चिरलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह.दोघांपैकी एक होता तडीपारनमूद दोघांपैकी संशयित अमन चंडाले याच्याविरुद्ध बरीच गुन्हे दाखल असून त्याला दोन वर्षांसाठी हद्दपार करण्यात आले होते. तर अहफाज ऊर्फ ओटू हा पहिल्यांदाच पोलिसांना सापडला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. नमूद दोघांनी ही अवैध शस्त्रे मध्य प्रदेश येथून जिल्ह्यात आणली असून, पाळत ठेवून संबंधितांना अटक करण्यात आली आहे.-संदीप चव्हाण, पोलिस निरीक्षक, गुन्हे शाखा अमरावती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.