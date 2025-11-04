Amravati Crime: ठाण्यासमोरच युवकाच्या खुनाचा प्रयत्न; दोघांना अटक : तीन विधिसंघर्षित बालकांचा सहभाग

अमरावती : जवळच्या मित्राचे युवतीसोबत प्रेमप्रकरण जुळवून देण्यासाठी मदत केल्याचा संशय घेऊन युवकावर पोलिस ठाण्यासमोरच प्राणघातक हल्ला करून त्याची हत्या करण्याचा प्रयत्न झाला. हल्ल्यात जखमी युवकाची प्रकृती गंभीर आहे..आशिष बाबाराव चव्हाण (वय १९, रा. निंभोरा, बडनेरा), असे प्राणघातक हल्ल्यातील गंभीर जखमी युवकाचे नाव असून, त्याच्यावर सद्य:स्थितीत एका खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत. तो एका महाविद्यालयात पदवीच्या दुसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी आहे..जखमीच्या तक्रारीवरून शहर कोतवाली पोलिसांनी संशयित तीन विधिसंघर्षित बालकांसह संशयित ऋतिक पंडित (वय २०), यश कुंठारे (वय २०), अशा एकूण पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक मनोहर कोटनाके यांनी दिली. त्यापैकी यश कुंठारेला व ऋतिक पंडित या दोघांना अटक करण्यात आली..त्यात यशला न्यायालयाने पाच नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. तर ऋतिक याला सोमवारी (ता. तीन) न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. तिन्ही विधिसंघर्षित बालकांना चौकशीसाठी पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांची रवानगी बालसुधारगृहात केल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..रविवारी (ता. दोन) याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आशिष शिकत असलेल्या महाविद्यालयातच एक युवतीसुद्धा शिकत असून, सदर मुलीचे आशिषच्या एका मित्रासोबत प्रेमप्रकरण सुरू असल्याचा संशय घेऊन पाच जणांनी हा हल्ला केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. आशिषला रात्रीच्या सुमारास संशयित एका विधिसंघर्षित बालकाने फोन करून त्याला कुणीतरी मारत असल्याचे सांगून बोलावून घेतले..Nashik Crime : विसे मळा गोळीबार: सराईत गुन्हेगार अजय बोरिसा 'गजाआड'; पोलिस कोठडीत म्हणाला, ‘नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला’.आशिष चव्हाण व त्याचा मित्र यश देवकर, असे दोघे राजकमल चौकात गेले असता त्याला जयस्तंभ चौकाकडे बोलविण्यात आले. आशिष जयस्तंभ चौक ते शहर कोतवालीच्या समोर असलेल्या पानटपरीजवळ फोन आल्याने थांबला असता, दोन दुचाकींवर पाच जण आले. एका युवतीसोबत तुझ्या मित्राचे प्रेमप्रकरण जुळवून दिल्याचा आरोप घेऊन आशिष चव्हाण याच्यावर चाकूने सपासप चार ते पाच वार करून त्याची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. हल्लेखोर पळून गेल्यावर आशिषचा मित्र यश देवकर याने जखमी स्थितीत आशिषला कोतवाली ठाण्यात नेले. पोलिसांनी जखमीस जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले. तेथून त्याला खासगी रुग्णालयात हलविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.