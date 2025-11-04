विदर्भ

Amravati Crime: ठाण्यासमोरच युवकाच्या खुनाचा प्रयत्न; दोघांना अटक : तीन विधिसंघर्षित बालकांचा सहभाग

Amravati News: जवळच्या मित्राचे युवतीसोबत प्रेमप्रकरण जुळवून देण्यासाठी मदत केल्याचा संशय घेऊन युवकावर पोलिस ठाण्यासमोरच प्राणघातक हल्ला करून त्याची हत्या करण्याचा प्रयत्न झाला. हल्ल्यात जखमी युवकाची प्रकृती गंभीर आहे.
Amravati Crime

Amravati Crime

सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : जवळच्या मित्राचे युवतीसोबत प्रेमप्रकरण जुळवून देण्यासाठी मदत केल्याचा संशय घेऊन युवकावर पोलिस ठाण्यासमोरच प्राणघातक हल्ला करून त्याची हत्या करण्याचा प्रयत्न झाला. हल्ल्यात जखमी युवकाची प्रकृती गंभीर आहे.

