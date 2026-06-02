Amravati: मॉन्सूनपूर्व पावसाने मिळाला दिलासा; उकाड्यात घट, पावसासोबत बारीक गारांचीही हजेरी

अमरावती: हवामान खात्याने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार दुपारनंतर मॉन्सूनपूर्व पावसाने दमदार हजेरी लावली. या पावसासोबत बारीक गारही पडली. सुमारे तासभर पावसाचा जोर होता. या पावसाने वातावरणातील उष्मा कमी करण्यासोबतच गारवा निर्माण केल्याने गेल्या काही दिवसांपासून असलेल्या उकाड्यापासून दिलासा मिळाला आहे..यंदा मॉन्सून विलंबाने येणार असल्याचे वृत्त हवामान खात्याने दिले असले तरी सोमवारी दुपारनंतर वातावरणात बदल होऊन पावसाची शक्यता वर्तविली होती. हवामान खात्याचा हा अंदाज तंतोतंत खरा ठरला असून साडेतीनच्या सुमारास शहरासह ग्रामीण भागातही पावसाने तासभर दमदार हजेरी लावली. पावसासोबत हलक्या स्वरूपाची गारपीटही झाली. वाटाण्याच्या आकाराच्या गारा पडल्यात..मे महिन्यात दोन वेळा अवकाळी पाऊस व वादळवाऱ्यासह गारपीटही झाली. २५ हेक्टर क्षेत्रातील शेतीपिकांचे या पावसाने नुकसान झाले असून काही गावांतील घरांची पडझडही झाली आहे. दरम्यान, सोमवारी (ता. एक) पावसाने हजेरी लावत मॉन्सूनची चाहूल दिली आहे. मे महिन्यातील वाढलेल्या तापमानाने निर्माण झालेल्या उकाड्याने नागरिकांची लाहीलाही झाली असताना पावसाच्या आगमनाने दिलासा मिळाला आहे. वातावरणातील उष्मा या पावसामुळे बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्याने दिलासा मिळाला आहे..शहरात झाडे पडण्याने तारांबळपावसासोबत शहरातील काही भागांत झाड उन्मळून पडल्याच्या घटना घडल्यात. चित्रा टॉकीज, जोशी मार्केटजवळ इलिवेशन मार्गावर, मौलाना आझाद कॉलनी, कुबा मशीद, रिध्दी सिद्धी अपार्टमेंट, यास्मिननगर, लालखडी रोड येथे झाडे कोसळल्याच्या घटना घडल्या. अग्नीशमन दल व उद्यान विभागाने तातडीने या झाडांमुळे विस्कळीत झालेली वाहतूक पडलेली झाड हटवून सुरळीत केली, तर शनी मंदिराजवळच्या विहिरीत पडलेली बकरी अग्नीशमन दलाच्या पथकाने जिवंत बाहेर काढण्यात यश मिळवले.