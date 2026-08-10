विदर्भ

Amravati Rainfall: पावसाची विश्रांती, धरणांत निम्मा जलसाठा; दीड महिन्यातील पावसावर जलसंकटाचे भविष्य ठरणार

Rainfall Break Raises Water Crisis Concerns in Amravati: १ जून ते ९ ऑगस्टदरम्यान अपेक्षित ४९६ मिमीच्या तुलनेत ३८७.७ मिमी पाऊस झाला असून आगामी दीड महिन्यातील पावसावर पाणीपुरवठा आणि सिंचनाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
Amravati Rainfall

Amravati Rainfall

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सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: जुलैच्या अखेरीस झालेल्या धुव्वांधार पावसाने या महिन्यात विश्रांती घेतली आहे. जिल्ह्यात एक जूनपासून आतापर्यंत अपेक्षित पावसाच्या तुलनेत सरासरी ७८ टक्के पाऊस झाला असून धरणे अद्याप पूर्णतः भरलेली नाहीत. मोठे, मध्यम व लघुप्रकल्पांत ५५ टक्के जलसाठा झाला आहे. नदी-नाल्यांचेही पात्र पुरेसे भरलेले नाहीत.

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