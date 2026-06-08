विदर्भ

Amravati: कारने दुचाकींना उडविले, एकजण ठार ; दोघे गंभीर, चांदूरबाजार-अमरावती मार्गावर अपघात

One Killed, Two Seriously Injured in Road Accident: चांदूरबाजार-अमरावती मार्गावरील बोराळा गावाजवळ भरधाव कारने दोन दुचाकींना जोरदार धडक दिल्याने एकाचा मृत्यू झाला, तर दोघे गंभीर जखमी झाले.
Amravati

Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: चांदूरबाजार-अमरावती मार्गावरील बोराळा गावाजवळ कारने एकाचवेळी समोर असलेल्या दोन दुचाकींना जोरदार धडक देऊन उडविले. या अपघातात एकजण ठार, तर दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत.

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