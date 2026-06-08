Amravati: कारने दुचाकींना उडविले, एकजण ठार ; दोघे गंभीर, चांदूरबाजार-अमरावती मार्गावर अपघात

अमरावती: चांदूरबाजार-अमरावती मार्गावरील बोराळा गावाजवळ कारने एकाचवेळी समोर असलेल्या दोन दुचाकींना जोरदार धडक देऊन उडविले. या अपघातात एकजण ठार, तर दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत..शनिवारी (ता. सहा) रात्री साडेआठच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. मुरसलीन खान निसार खान (वय ५०, रिद्धपूर), असे मृत दुचाकीस्वाराचे नाव असल्याचे चांदूरबाजार पोलिसांनी सांगितले. तर या अपघातात दुसऱ्या दुचाकीवरील मोहम्मद आरिफ मोहम्मद रफीक (वय ३८) आणि सै. वसीम सै. हाफीज (वय ३५) हे दोघे जखमी असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत..Amravati: सायकल रॅलीतून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश; अमरावतीत जागतिक सायकल दिनानिमित्त रॅली.मुरसलीन खान हे अमरावतीकडे जाताना बोराळा गावाजवळ त्यांच्या वाहनातील इंधन संपल्याने त्यांनी चांदूरबाजाराकडे परतण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी अमरावतीवरून चांदूरबाजारकडे जाणारे परिचितांना लिफ्ट मागितली..दोघांनी आपल्या दुचाकी एकमेकांना जोडून प्रवास सुरू केला. चांदूरबाजारवरून अमरावतीकडे येणाऱ्या एमएच-०४ डीएन-१५४३ क्रमांकाच्या कारने त्या दोन्ही दुचाकींना जोरदार धडक दिली. त्यात तिघेही गंभीर जखमी झाले. जखमींपैकी मुरसलीन निसार खान यांचा मृत्यू झाला, तर अन्य दुसऱ्या दुचाकीवरील दोघे जखमी झाले..कारचालक ऋतिक शेषराव लसनकर (रा. शिरसगाव बंड) याचे वाहन वेगात असताना वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने दोन्ही दुचाकींना जोरदार धडक दिली. धडक जोरदार असल्याने दोन्ही दुचाकींचे अक्षरशः तुकडे झाले. या अपघातात मुरसलीन खान यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर मोहम्मद आरिफ आणि सय्यद वसीम हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Premium|Minor Driving Rules : अल्पवयीनांच्या वाहनचालनेवर आरटीओचा इशारा; पालकांनाही होणार शिक्षा.मृताच्या नातेवाइकांचा आक्रोशकारचालकाच्या अटकेसाठी मृत व्यक्तीच्या नातेवाइकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. मुरसलीन खान यांचा मृतदेह चांदूरबाजार ग्रामीण रुग्णालयात आणल्यानंतर कार चालकाच्या तातडीने अटकेची मागणी करीत पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी रात्रीच कारचालक ऋतिक लसनकर यास अटक करून गुन्हा दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.