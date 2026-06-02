Amravati: अमरावतीच्या महिला स्पर्धकांचा डंका; अहिल्यानगरच्या भुईकोट किल्ल्यात मॅरेथॉनमध्ये बाजी

अमरावती: अहिल्यानगर सायकलिंग क्लब व भारतीय सेना यांच्या संयुक्त विद्यमाने अहिल्यानगर हिस्टॉरिक मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेत अमरावती रोड रनर्स या मॅरेथॉन रनर्स ग्रुपच्या ५१ स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवित सर्वाधिक पारितोषिके अमरावती रोड रनर ग्रुपच्या सदस्यांनी पटकाविली. अमरावती रोड रनर्सचे एकूण सहा सदस्य त्यांच्या वयोगटात विजयी झाले. याकरिता त्यांना ट्रॉफी व रोख बक्षीस देण्यात आले. .हिस्टॉरिक अहिल्यानगर मॅरेथॉनचे पाचवे वर्ष असून सदर स्पर्धा अहिल्या नगर शहरातील भारतीय सेनेचा बेस असलेल्या भूईकोट किल्ल्यात सुरू झाली. ४२ किमी गटाची स्पर्धा पहाटे तीन वाजता सुरू झाली, तर २१ किमीची पहाटे पाच वाजता सुरू झाली..२१ किमी महिला गटात प्रणिता गौरव निस्ताने यांना प्रथम, रितू तलमले यांनी द्वितीय, तर मनीषा ढोके यांनी तृतीय स्थान प्राप्त केले. वरिष्ठ वयोगटात ऋतुजा फुके यांनी दोन तास १५ मिनिटांत द्वितीय व राधिका दम्माणी महिला वरिष्ठ वयोगटात तृतीय स्थान प्राप्त केले..१० किमी गटात अनुपमा मोटवानी यांना प्रथम पुरस्कार जाहीर झाला, त्यांनी हे अंतर अवघ्या एक तास सहा मिनिटांत पूर्ण केले. या मॅरेथॉनसाठी अमरावती मॅरेथॉनचे सर्वेसर्वा दिलीप पाटील यांनी सर्वांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केले तसेच त्यांनी स्वतः हाफ मॅरेथॉनमध्ये सहभाग नोंदविला.