Amravati News: दोघांचा बुडून मृत्यू, गळफास घेऊन दोघांनी संपवले जीवन; एकाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू

अमरावती : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात दोघांचा बुडून मृत्यू झाला, तर अन्य घटनेत दोघांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली असून, एकाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला आहे..वरुड तालुक्यातील शेकदरी धरण, गव्हाणकुंड परिसरात शुभम श्रावण सोनवणे (वय २७, टेंभूरखेडा, वरुड) हा युवक पोहोण्याकरिता धरणावर गेला होता. अधिक जास्त पोहता येत नसल्याने तो पाण्यात बुडून मृत्युमुखी पडला..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.वरुड पोलिसांनी अकस्मात मृत्यू, अशी नोंद घेतली. दत्तापूर ठाण्याच्या हद्दीत हिंगणगाव कासारखेड गावात मैनाबाई नागोराव पाटील (वय ७१) ही वृद्धा विहिरीच्या पाण्यात पडून बुडाल्याने तिचा मृत्यू झाला. दत्तापूर पोलिसांनी अकस्मात मृत्यू, अशी नोंद घेतली..मोर्शी ते वरुड मार्गावरील एका शेतात अनोळखी व्यक्तीने गळफास लावून घेत आत्महत्या केली. मृत व्यक्तीच्या खिशात आढळलेले पॅनकार्ड व ड्रायव्हिंग लायसन्स सापडले. त्यावरून सदर व्यक्तीची ओळख पटली. क्रिष्णा विनोद उईके (वय ४०), असे आत्महत्या करणाऱ्याचे नाव आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: खदानीत बुडून दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; नरहरी रांजणगाव शिवारातील घटना,पोहणे बेतले जिवावर.मोर्शी पोलिसांनी अकस्मात मृत्यू, अशी नोंद घेतली. नांदगावखंडेश्वर तालुक्यातील मंगरूळचव्हाळा गावात पवन गणपतराव पुनसे (वय ४०) यांनी स्वत:च्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही. अचलपूर तालुक्यातील हरम येथील अरविंद कैलास बारस्कर (वय १७) या युवकाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. सरमसपुरा पोलिसांनी अकस्मात मृत्यू, अशी नोंद घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.