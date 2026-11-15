Bird Photography: डॉक्टरची निसर्गाशी अनोखी मैत्री! ऋषी गाडगे यांच्या छायाचित्रांतून उलगडले पक्ष्यांचे विश्व

अमरावती : निसर्गातील विविध रंग, पक्ष्यांचे मनमोहक रूप आणि वन्यजीवनातील अनोखे क्षण कॅमेऱ्यात टिपण्याची कला छायाचित्रकाराला निसर्गाच्या अधिक जवळ घेऊन जाते. अशाच निसर्गप्रेमातून आणि पक्ष्यांच्या अभ्यासातून साकारलेल्या सुंदर छायाचित्रांचे प्रदर्शन अमरावती येथे आयोजित सहाव्या राज्यस्तरीय शब्दवेल साहित्य संमेलनात भरविण्यात आले आहे. या प्रदर्शनातील छायाचित्रांनी साहित्यप्रेमींसह मान्यवरांचे लक्ष वेधून घेतले. प्रसिद्ध लेखक इंद्रजित भालेराव यांनीही या प्रदर्शनाला भेट देत छायाचित्रे निरखून पाहिली..सर्जनशील शब्दवेल साहित्य संघ, पनवेल, यशवंतराव चव्हाण सेंटर, अमरावती आणि श्री शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय, अमरावती यांच्या संयुक्त विद्यमाने १४ व १५ नोव्हेंबर रोजी या साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ज्ञानमहर्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख साहित्यनगरीत आयोजित या संमेलनात साहित्य, कविता, कथाकथन, बालसाहित्य, परिसंवाद अशा विविध साहित्यिक उपक्रमांसोबतच कलात्मक प्रदर्शनांनाही स्थान देण्यात आले आहे..या संमेलनातील विशेष आकर्षण ठरले ते ऋषी गाडगे यांच्या निसर्ग आणि पक्ष्यांच्या छायाचित्रांचे प्रदर्शन. व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या ऋषी गाडगे यांना फोटोग्राफीची विशेष आवड असून, निसर्ग आणि पक्ष्यांचा अभ्यास करताना त्यांनी टिपलेले विविध क्षण या प्रदर्शनातून पाहायला मिळत आहेत. पक्ष्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण ठेवण, त्यांचे नैसर्गिक अधिवास, निसर्गातील विविध दृश्ये आणि जैवविविधतेचे दर्शन घडविणारी छायाचित्रे प्रदर्शनात मांडण्यात आली आहेत..European Roller: मेळघाटच्या जंगलात युरोपियन पाहुणा;निळ्या पंखांच्या सौंदर्याने पक्षिप्रेमी भारावले, जैवविविधतेत भर .दैनंदिन जीवनातील व्यस्ततेतून वेळ काढत निसर्गाचे निरीक्षण करणे, पक्ष्यांच्या हालचालींचा अभ्यास करणे आणि योग्य क्षणी त्यांचे छायाचित्र टिपणे यामागे मोठे निरीक्षण, संयम आणि निसर्गाविषयीची आत्मीयता असते. गाडगे यांच्या छायाचित्रांमधून हीच निसर्गनिष्ठा जाणवते. केवळ सुंदर दृश्य टिपण्यापुरती मर्यादित न राहता निसर्गातील विविध घटकांकडे पाहण्याची वेगळी दृष्टी ही छायाचित्रे देतात..प्रसिद्ध लेखक इंद्रजित भालेराव यांनी प्रदर्शनाला भेट दिल्यानंतर प्रत्येक छायाचित्र बारकाईने पाहिले. त्यांनी छायाचित्रांमधील विषय, त्यातील बारकावे आणि निसर्गाचे सौंदर्य निरखून पाहिले. साहित्य संमेलनासारख्या व्यासपीठावर अशा कलात्मक प्रदर्शनामुळे साहित्याबरोबरच निसर्ग, पर्यावरण आणि छायाचित्रकलेचीही ओळख रसिकांना होत आहे..शब्दांच्या माध्यमातून व्यक्त होणारे साहित्य आणि कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून व्यक्त होणारा निसर्ग यांचा सुंदर संगम या प्रदर्शनातून अनुभवायला मिळत आहे. त्यामुळे शब्दवेल साहित्य संमेलनातील हे छायाचित्र प्रदर्शन उपस्थितांसाठी एक वेगळा अनुभव ठरत आहे..Raigad migratory birds : रायगड जिल्ह्यात स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन सुरू; थंडी वाढताच देशी-विदेशी पक्ष्यांची रेलचेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.