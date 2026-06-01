Amravati: मैदानांची सुरक्षा केवळ नावापुरतीच; प्रशासनात गंभीरतेचा अभाव; अतिक्रमितांनी साधला पुन्हा डाव

अमरावती: शहरात जी काही मोजकी क्रीडामैदाने आहेत त्यांच्या सुरक्षेप्रती प्रशासन फारसे गंभीर नसल्याचे चित्र शहरात दिसून येते. शहरातील मोजक्या मैदानांवर नावापुरतीच सुरक्षा असून त्याचा फायदा अतिक्रमण करणारे घेत आहेत. शहरातील मध्यभागी असलेल्या नैहरू मैदानाला आता कुठे लोखंडी दारे बसविण्यात आली आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी प्रशासनाकडून येथील अतिक्रमण हटविण्यात आले होते, मात्र काही तासांतच पुन्हा अतिक्रमण करणारी मंडळी त्याच ठिकाणी येऊन बसली आहे. .अशीच बाब जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्थ असलेल्या तसेच ऐतिहासिक पृष्ठभूमी लाभलेल्या सायन्सकोर मैदानाची झाली आहे. या मैदानाच्या प्रवेशद्वारावर म्हणजेच रुक्णिमीनगरकडील भागातून मोठे लोखंडी प्रवेशद्वार आहे, तेथे सुरक्षारक्षकाची नियुक्तीदेखील करण्यात आली आहे, मात्र शाळेच्या बाजूकडून कुणीही सहजरीत्या मैदानात प्रवेश करू शकतो, कारण या भागात शिक्षण विभागाचे कार्यालयसुद्धा आहे..तसेच सायन्सकोर मैदानाच्या बाजूला असलेली भिंतसुद्धा एक-दोन ठिकाणी पाडण्यात आली आहे. त्यामुळे कुणीही सहजपणे मैदानात प्रवेश करू शकतो. सायन्सकोर मैदानावर केवळ नागरिकांसाठी ट्रॅक तयार करण्यात आला, मात्र ज्यावेळी याठिकाणी व्यावसायिक आनंदमेळा लागतो, तेव्हा मात्र नागरिक तसेच खेळाडूंची पंचाईत होते..कुठल्याही सामन्यांचे आयोजन या मैदानावर होऊ शकत नाही. काही वेळा फुटबॉलचे सामने याठिकाणी आयोजित करण्यात येतात, मात्र खेळाडूंना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. नेहरू मैदान केवळ राजकीय पक्षांच्या सभांपुरते मर्यादित झाले आहे. बडनेरा मार्गावरील दसरा मैदानाचाच आधार अमरावतीकरांना आहे. शिवाय जिल्हा स्टेडीयमवर सुद्धा खेळाडू सराव करू शकतात, मात्र शहरातील दूरवर राहणाऱ्या युवक व खेळाडूंसाठी ते अडचणीचे ठरते..लोकप्रतिनिधींनी द्यावे लक्षअमरावती शहरातील वाढती व्याप्ती, वाढती लोकसंख्या पाहता क्रीडा मैदानांची कमतरता आहे. आहे ती मैदाने खेळाच्या वापरात नाहीत, त्यामुळे खेळाडूंना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. किमान नेहरू मैदान व सायन्सकोर मैदानासारख्या मैदानांची योग्य ती निगा राखण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून प्रशासनाला सूचना देण्यात यावी, अशी माफक अपेक्षा अमरावतीकरांची आहे.