दिवाळीसाठी आत्याला घरी आणण्याचा प्रवास ठरला अखेरचा! एसटीच्या धडकेत अथर्वचा जागीच मृत्यू, अमरावतीत भीषण अपघात

अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती-मालखेड-पळसखेड मार्गावर एसटी बस आणि दुचाकीचा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात दुचाकीस्वार अथर्व येळणे या तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्याच्यासोबत असलेली त्याची आत्या गंभीर जखमी झाली आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवाळीनिमित्त अंजनगाव बारी येथील अथर्व येळणे हा आपल्या आत्याला आणण्यासाठी दुचाकीने गेला होता. आत्याला घेऊन परत येत असताना अमरावती-मालखेड-पळसखेड मार्गावर त्याच्या दुचाकीची एसटी बससोबत जोरदार धडक झाली. हा अपघात इतका भीषण होता की, अथर्वचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. तर त्याची आत्या गंभीर जखमी झाली..Amravati News: मोर्शी नगरपरिषदेच्या गच्चीवर पार्टी, समाजमाध्यमांवर व्हिडिओ व्हायरल, जिल्ह्यात खळबळ.अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी महिलेला तातडीने उपचारासाठी चांदूर रेल्वे येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आले. तिथे तिच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले. या अपघातामुळे काही काळ परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते..दरम्यान, या अपघातामागे रस्त्याच्या कामातील निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. संबंधित डांबरी रस्त्याचे काम अनेक दिवसांपूर्वी पूर्ण झाले असले, तरी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंच्या साइडपट्ट्यांवर अद्याप मुरूम टाकण्यात आलेला नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे एसटी बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि हा अपघात घडल्याची प्राथमिक शक्यता व्यक्त केली जात आहे.. Amravati Accident : अमरावतीत बांधकाम सुरू असतानाच मोठी दुर्घटना! प्रवेशद्वाराचा स्लॅब कोसळून चार मजूर मलब्याखाली दबले; अग्निशमन दलाने केले तातडीने बचावकार्य.मात्र, अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. रस्त्याच्या साइडपट्ट्यांचे काम अपूर्ण असल्याने वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणाची अधिकृत चौकशी झाल्यानंतरच अपघाताचे नेमके कारण स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.