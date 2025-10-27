Amravati Accident: अपघातातील तिसऱ्याही प्रवाशाचा मृत्यू; अंजनगावसुर्जी ते परतवाडा मार्गावरील येणी पांढरी गावाजवळची घटना

अमरावती : परतवाडा ठाण्याच्या हद्दीतील अंजनगावसुर्जी ते परतवाडा मार्गावर येणी पांढरी गावाजवळ झालेल्या अपघातातील तिसऱ्याही गंभीर जखमीचा रविवारी (ता. २६) उपचारादरम्यान अमरावती येथील खासगी रुग्णालयात मृत्यू झाला..मुकुंद देशपांडे (रा. गोमेवाडी, ता. आटपाडी, जि. सांगली), असे उपचारादरम्यान रविवारी मृत पावलेल्या प्रवाशाचे नाव असल्याची माहिती परतवाडाचे ठाणेदार सुरेश मस्के यांनी दिली. शनिवारी (ता. २५) सायंकाळच्या सुमारास एसटी बस व क्रूझरमध्ये जोरदार धडक झाल्याने हा भीषण अपघात झाला होता..त्यात क्रूझरमधील चालक आप्पासो राजाराम अतकरी (रा. खटाव, जि. सातारा) व दस्तगीर बाबुमिया मुलाणी (रा. गोमेवाडी, ता. आटपाडी, जि. सांगली) या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला होता. तर बिरुदेव तातोबा जावीर (रा. गोमेवाडी, ता. आटपाडी, जि. सांगली) व मुकुंद देशपांडे या दोघांची प्रकृती गंभीर असल्यामुळे त्यांना उपचाराकरिता अमरावती येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते..त्या गंभीर जखमींपैकी मुकुंद देशपांडे यांचा रविवारी (ता. २६) उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. बिरुदेव तातोबा जावीर यांची प्रकृती अद्यापही गंभीर असल्याचे निकटवर्तीयांनी सांगितले. रविवारला दुपारी उत्तरीय तपासणीनंतर मुकुंद देशपांडे यांचा मृतदेह नातेवाइकांच्या स्वाधीन करण्यात आला. या अपघातात अन्य सहा जण जखमी झाले आहेत. एमएच ४० वाय ५१३४ क्रमांकाच्या एसटीने एमएच १० सीए ९३७१ क्रमांकाच्या क्रूझरला धडका दिल्याने हा भीषण अपघात झाला होता..Chhatrapati Sambhajinagar: खदानीत बुडून दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; नरहरी रांजणगाव शिवारातील घटना,पोहणे बेतले जिवावर.प्रामाणिकपणाचा परिचयशनिवारला अपघात झाला तेव्हा जागीच मृत्युमुखी पडलेल्या दस्तगीर बाबूराव मुलाने यांच्या खिशात ३० ते ४० हजारांची रक्कम होती. ती रक्कम रुग्णालयातील एका कर्मचाऱ्याला दिसली असता, ती त्याने पोलिसांच्या स्वाधीन करून प्रामाणिकपणाचा परिचय दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.