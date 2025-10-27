विदर्भ

Amravati Accident: अपघातातील तिसऱ्याही प्रवाशाचा मृत्यू; अंजनगावसुर्जी ते परतवाडा मार्गावरील येणी पांढरी गावाजवळची घटना

Accident News: परतवाडा ठाण्याच्या हद्दीतील अंजनगावसुर्जी ते परतवाडा मार्गावर येणी पांढरी गावाजवळ झालेल्या अपघातातील तिसऱ्याही गंभीर जखमीचा रविवारी उपचारादरम्यान अमरावती येथील खासगी रुग्णालयात मृत्यू झाला.
Amravati Accident

Amravati Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमरावती : परतवाडा ठाण्याच्या हद्दीतील अंजनगावसुर्जी ते परतवाडा मार्गावर येणी पांढरी गावाजवळ झालेल्या अपघातातील तिसऱ्याही गंभीर जखमीचा रविवारी (ता. २६) उपचारादरम्यान अमरावती येथील खासगी रुग्णालयात मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Amravati
police
Vehicle
accident
road accident
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com