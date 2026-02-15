अमरावतीत चोरट्यांचा धुमाकूळ, एकाच वेळी पाच न्यायाधीशांची घरे फोडली; कर्मचाऱ्यांच्या घरांनाही केले लक्ष्य, किती ऐवज लंपास?

अमरावती शहरात चोऱ्या व घरफोड्यांच्या घटनेत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अशातच आता पाच न्यायाधीशांसह चार कर्मचाऱ्यांच्या बंद घरांना चोरट्यांनी लक्ष्य केले. या घटनेमुळे पोलिसांची झोप उडाली आहे. रविवारी (ता. १५) सकाळी आठ ते साडेआठच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. .शहरातील कांतानगर हा शहरातील उच्चभ्रू लोकवस्तीचा भाग असून, विभागीय आयुक्त ते जिल्हाधिकाऱ्यांसह न्यायाधीश व कर्मचाऱ्यांची शासकीय वसाहतसुद्धा आहे. शहानूर, नलदमयंती आणि पैनगंगा येथे बहुतांश न्यायाधीश मंडळीच राहतात. तर सुवर्णरेखा व शरयू, या इमारतींमध्ये न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा निवास आहे. याच अपार्टमेंटमधील बंद फ्लॅटचे कुलूप व कडीकोयंडे चोरट्यांनी पद्धतशीरपणे तोडून कपाटे हुसकून लाखोंचा ऐवज लंपास केल्याचे दिसून आले..Nagpur Crime : ‘पोक्सो’च्या आरोपीने कोठडीत घेतला गळफास; पोलिस उपनिरीक्षकासह, तीन कर्मचारी निलंबित.सर्वच घरे बंद असल्याने कोणाच्या घरातून किती ग्रॅम सोने व रोख रक्कम चोरीस गेली हे समजू शकलेले नाही.घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेची चमू, श्वानपथक व ठसेतज्ज्ञांना कांतानगर येथील घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले होते..Wai Crime : वृद्ध महिलेला मारहाण करून दोन लाखांचे सोन्याचे दागिने लंपास; वाई‑पसरणी परिसरात खळबळ!.सीसीटीव्हीत तिघे कैदधाडसी घरफोडीनंतर पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, त्यामध्ये २५ ते ३० वर्षे वयोगटातील व्यक्ती दिसून येतात. त्यांची उंची अंदाजे पाच ते साडेपाच फूट आहे.ड्यूटीवर तैनात अथर अली एजाज अली बेग (वय ३५) या पोलिस कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीवरून अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हे दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.