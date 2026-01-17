विदर्भ

अमरावती हादरली! हॉटेलमध्ये पर्यटक युवतीवर अत्याचार, गुंगीचं औषध देऊन बेशुद्ध केलं अन्...

Tourist Woman Assaulted in Hotel After Being Drugged : पीडित युवती तिच्या काही नातेवाइकांसोबत महाराष्ट्रात फिरण्यासाठी आली असताना अमरावतीत बडनेरा हद्दीतील एका हॉटेलमध्ये ती थांबली होती. त्यावेळी ही घटना घडली.
Amravati sexual assault case,

Sakal

Shubham Banubakode
Updated on

अमरावती : महाराष्ट्र भ्रमणासाठी नातेवाइकासोबत अमरावतीत आलेल्या एका परप्रांतीय पर्यटक २४ वर्षीय युवतीवर एका संशयिताने गुंगीचे औषध देऊन बेशुद्ध केल्यावर बळजबरीने अत्याचार केला. आयुक्तालयातील बडनेरा ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली. बडनेरा पोलिसांनी संशयित साहिल लस्कर (वय २०) या युवकाविरुद्ध अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे.

Amravati
crime
crime marathi news
Crime Against Girl

