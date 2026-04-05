वडील समजून दुसऱ्यावरच अंत्यसंस्कार; हत्या करून जाळून फेकलेल्या मृतदेहाचे रहस्य कायम

अमरावती : वरुड तालुक्यात बेसखेडा शिवारात शेतातील नालीत हत्या करून अर्धवट जळालेला मृतदेह आढळला होता. हा मृतदेह आपल्याच वडिलांचा असल्याचा दावा करून मुलाने पोलिसांच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार पार पाडले. परंतु तो मृतदेह दुसऱ्याच व्यक्तीचा असल्याची धक्कादायक बाब आता उघडकीस आली आहे..वरुड ठाण्याच्या हद्दीत बेसखेडा शिवारात सुनील शंकर ढोमणे (वय ३६) यांच्या शेताच्या नाल्यामध्ये एका अनोळखी व्यक्तीचा अर्धवट जळालेला मृतदेह २९ मार्चला आढळून आला होता. अंदाजे ३० वर्षांच्या त्या व्यक्तीचा खून करून मृतदेह पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने जाळल्याचे दिसून आल्याने वरुड पोलिसांनी अज्ञाताविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला होता..मृत व्यक्तीचे फोटो व कपड्याचे वर्णन सोशल मीडियावरून व्हायरल झाल्याने त्या व्यक्तीचा मुलगा एक एप्रिल रोजी वरुड ठाण्यात पोहोचला. मृतदेह आपले वडील ओझेलाल जुगरू उईके यांचाच असल्याचा दावा त्याने केला. पोलिसांनी त्या मुलास वारंवार सत्यता पडताळून बघण्यास सांगितले. परंतु मृतदेह वडिलांचाच असल्याचे मुलाने सांगितल्यानंतर वरुड पोलिसांनी मुलाच्या उपस्थितीत दोन एप्रिल रोजी वरुड येथेच मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केले. त्यानंतर मुलगा मध्य प्रदेशातील आपल्या घरी पोहोचला..परंतु त्याचे वडील ओझेलाल जुगरू उईके (वय ४९) हे शनिवारी (ता. चार) सायंकाळी साडेचार ते पाचच्या सुमारास मध्य प्रदेश येथील बैतूल जिल्ह्यातील मूळ गावी आपल्या घरी पोहोचले. त्यामुळे कुटुंबीयांना आश्चर्याचा धक्का बसला. वडील जिवंत असल्याची माहिती मुलाने वरुड पोलिसांना फोनवरून शनिवारी सायंकाळी दिल्याचे वरुडचे ठाणेदार अर्जुन ठोसरे यांनी सांगितले..पोलिसांची डीएनएची तरतूदबेसखेड्यात मृतदेह आढळल्यानंतर त्याच्या शरीराचे नमुने घेण्यात आले होते. त्यानंतर मृतदेह वडिलांचाच असल्याचा ज्याने दावा केला होता त्या मुलाचे नमुने डीएनएसाठी घेतले होते, असे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरण वानखडे यांनी सांगितले..आता पुन्हा शून्यापासून सुरवातमृतदेह आढळल्यानंतर चौथ्या दिवशी मृतदेहाची ओळख पटल्याचा दावा मुलाने केल्यानंतर पोलिसांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला होता. परंतु ज्याच्यावर ओझेलाल म्हणून अंत्यसंस्कार केले तो खरा ओझेलाल मध्य प्रदेशात गावी पोहोचल्याने पोलिसांवर आता शून्यापासून याप्रकरणाचा तपास करण्याची वेळ आली आहे..मजुरीचे निश्चित असे ठिकाण नव्हतेओझेलाल उईके (वय ४९) हे दिवाळीपासून आपल्या गावी घरी गेले नव्हते. त्यांचे मजुरी करण्याचे निश्चित असे ठिकाण नव्हते. आपण महाराष्ट्रात कामासाठी असल्याचे त्यांनी घरी सांगितले होते. परंतु या काळात ओझेलाल मध्य प्रदेशातच कामाला असावेत, अशी शक्यता बळावली आहे.