Bamboo Garden Amravati: अमरावतीत ७४ प्रजातींच्या बांबूंचे देशातील एकमेव उद्यान; बांबूपासून तयार होते लोणचे अन् कपडेही

अमरावती : बांबूच्या तब्बल ७५ प्रजातींचे जतन व संवर्धन करणारे अमरावतीच्या वडाळी वनपरिक्षेत्रातील बांबू उद्यान देशातील अशाप्रकारचे एकमेव उद्यान ठरले आहे. देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विविध प्रजातीचे बांबू एकाच ठिकाणी कुठेही आढळून येत नाहीत. यात देशी बांबूंसह विदेशातील बांबूंची सुद्धा लागवड झाली आहे. .वडाळी वनपरिक्षेत्र उद्यान परिसराची एकूण १२५ एकर विस्तीर्ण जागा आहे. शेतकऱ्यांनी शेताच्या धुऱ्यावर किंवा शेतातसुद्धा विविध प्रजातींच्या बांबूंची लागवड करून त्याची काही वर्षे निगा राखल्यास दीर्घकाळ उत्पन्न करून देणारे उत्तम माध्यम ठरू शकते..परंतु शेतकऱ्यांचे मन बांबू उत्पादनाकडे वळविण्यात वनविभागाला फारसे यश आलेले नाही. फक्त उद्यानातील विकसित प्रजातींच्या संख्येवरच वनविभागाचे अधिकारी समाधान मानून असल्याने या उद्यान निर्मितीचा उद्देश सीमित झाला आहे..काही विशिष्ट प्रजातींच्या बांबूंच्या मुळापासून लोणच्या सारखे खाद्यपदार्थ तयार होऊ शकतात. बरेच ठिकाणी कपडे तयार करण्यासाठीही काही विशिष्ट प्रजातींच्या बांबूंचा वापर केल्या जातो, असे सेवानिवृत्त वनपरिक्षेत्र अधिकारी व बांबू उद्यान विकसित करण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलणारे सय्यद सलीम यांनी सांगितले..वर्षे : पर्यटक संख्या : उत्पन्न२३-२४ : १,४३,३६५ : २९,७२,३९५२४-२५ : १,६०,५४९ : ४८,१६,४८५(गत दोन वर्षांत वडाळी बांबू उद्यानाला भेटी देणारे पर्यटक व त्यातून वनविभागाला मिळालेले उत्पन्न).उच्चशिक्षित आणि कार्यक्षम नेतृत्व.लघू उद्योगासाठी प्रयत्न तोकडेचंद्रपूरमध्ये बांबूंच्या एवढ्या प्रजाती विकसित नसल्या तरी, उद्योगाच्या दृष्टीने येथे वनविभागानेच प्रशिक्षणाची व्यवस्था केलेली आहे. हे प्रशिक्षण अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे माध्यमही ठरत आहे. त्या तुलनेत वडाळी वनविभागाच्या बांबू उद्यानात बांबूंवर आधारित लघुउद्योग उभारण्याचे फारसे प्रयत्नच झालेले नाहीत.