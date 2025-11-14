विदर्भ

Bamboo Garden Amravati: अमरावतीत ७४ प्रजातींच्या बांबूंचे देशातील एकमेव उद्यान; बांबूपासून तयार होते लोणचे अन् कपडेही

Amravati Bamboo Park: अमरावतीच्या वडाळी वनपरिक्षेत्रातील बांबू उद्यानात तब्बल ७५ प्रजातींचे जतन-संवर्धन केले जाते. देशातील अशाप्रकारचे एकमेव उद्यान म्हणून याला विशेष मान्यता मिळाली आहे.
अमरावती : बांबूच्या तब्बल ७५ प्रजातींचे जतन व संवर्धन करणारे अमरावतीच्या वडाळी वनपरिक्षेत्रातील बांबू उद्यान देशातील अशाप्रकारचे एकमेव उद्यान ठरले आहे. देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विविध प्रजातीचे बांबू एकाच ठिकाणी कुठेही आढळून येत नाहीत. यात देशी बांबूंसह विदेशातील बांबूंची सुद्धा लागवड झाली आहे.

