Amravati Social Work : दोन दिव्यांग मुलींच्या विवाहासाठी मंगळसूत्रांचे दान नागपूरच्या डॉ. प्रीती रोकडे यांची अनोखी माणुसकी

अमरावती : अचलपूर तालुक्यातील वझ्झर येथील दिवंगत अंबादासपंत वैद्य मतिमंद, मूकबधिर दिव्यांग बालगृहातील दोन दिव्यांग मुलींचे विवाह निश्चित झाले आहेत. त्यांच्या विवाहासाठी नागपूरच्या डॉ. प्रीती रोकडे यांनी दोन मंगळसूत्र दान करून या मुलींच्या आनंदात आपला सहभाग नोंदविला. वाढदिवस साजरा करण्याऐवजी दिव्यांग मुलींच्या आयुष्यातील नव्या पर्वासाठी भेट देण्याचा त्यांचा हा उपक्रम उपस्थितांच्या मनाला भावला. .पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांच्या बालगृहात १९९० पासून दिव्यांग मुला-मुलींच्या पुनर्वसनाचे कार्य सुरू आहे. डॉ. रोकडे यांनी बालगृहाच्या अधीक्षिका प्रमिला नघाटे यांच्याशी संपर्क साधून वाढदिवस बालगृहात साजरा करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, येथे वाढदिवस साजरा केला जात नसल्याचे अधीक्षिकांनी सांगितले..Maratha Reservation News : गणेशोत्सवात जरांगे पाटलांनी उपोषण टाळावे.त्याच वेळी दिवाळीनंतर बालगृहातील दोन मुलींचे विवाह होणार असल्याने त्यांना विवाहानिमित्त भेट देण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर डॉ. प्रीती रोकडे या पती प्रवीण, आई उषा कवाने, वडील रामकृष्ण कवाने तसेच मुले आर्यन व श्रीजित यांच्यासह बालगृहात पोहोचल्या. त्यांनी ममता आणि पद्मा या दोन्ही मुलींच्या हाती मंगळसूत्र देत त्यांना आशीर्वाद दिले. ‘मला मुली नाहीत; परंतु आजपासून याच दोघी माझ्या मुली आहेत. ही अल्पशी भेट त्यांच्यासाठी देत आहे, ’ असे डॉ. रोकडे यांनी सांगितले. त्यांच्या या कृतीने बालगृहातील वातावरण भावूक झाले..Petrol-Diesel: कच्चे तेल महागल्याने पाकिस्तानात 'लॉकडाऊन'चा विचार! भारतात पेट्रोल-डिझेल-CNGचे नवे दर काय?.दोन दिव्यांग मुलींना मंगळसूत्र भेट देताना डॉ. प्रीती रोकडे व त्यांचे कुटुंब. आजपर्यंत माझ्या ३० दिव्यांग बेवारस मुलींचे लग्न या जनता जनार्दनांनी करून दिले. आज डॉ. प्रीती रोकडे यांनी या दोन मुलींना मंगळसूत्र भेट देऊन त्यांच्या विवाहाला मदत केली, हे अतिशय अमूल्य दान आहे. यातून आदर्श दानाचे उदाहरण आपण समाजासमोर ठेवले आहे. -पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर, संस्थापक, वझ्झर बालगृह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.