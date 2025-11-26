Amravati News: लग्न लागताच नवरदेवाचा मृत्यू; अमरावती येथील घटना, लग्नघरी पसरली शोककळा

वरुड (जि. अमरावती) : लग्न लागल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच नवरदेवाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची घटना पुसला येथे मंगळवारी (ता. २५) दुपारच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे लग्नघरी शोककळा पसरली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे..वरुड तालुक्यातील पुसला येथील अमोल प्रकाश गोडबोले (वय ३१) हे महसूल सेवक म्हणून कार्यरत होते. त्यांचे लग्न मोवाड (जि. नागपूर) येथील तेजस्विनी यांच्यासोबत ठरला होते. मंगळवारी (ता. २५) त्यांचा लग्नसोहळा पुसला येथील श्री विठ्ठल-रुख्मिणी मंदिराच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता..सकाळपासून लग्नमंडपी वऱ्हाडी मंडळीची मांदियाळी सुरू होती. सनईचे मंजूळ स्वर कानी पडत असतानाच वाजतगाजत नवरदेव अमोल लग्नमंडपात दाखल झाला. मित्रांच्या थट्टा मस्करीत लग्नघटिका समीप आली. अक्षदांची उधळण करीत मंगलाष्टकांच्या मंजूळ स्वरात अमोल व तेजस्विनी या दोघांचा विवाह मोठ्या थाटात पार पडला..लग्न लागताच थोरामोठ्यांचे आशीर्वाद घेणे सुरू असतानाच अमोलला अस्वस्थ वाटू लागले. तो घामाघूम झाला. त्याला लगेच उपचारासाठी पुसला येथील प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात नेण्यात आले. तेथून त्याला स्थानिक खासगी रुग्णालयात पाठविण्यात आले. मात्र नियतीला काही औरच मान्य होते. रुग्णालयात पोहोचताच अमोलचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला..घरी लग्नकार्य, ४ दिवसांनी अंत्यसंस्कार करायचे; वृद्धाश्रमात निधन झालेल्या आईचा मृतदेह थोरल्या लेकानं पुरून ठेवला.नववधूवर कोसळले आभाळमृत्यूची बातमी वाऱ्यासारखी लग्नमंडपी धडकली व एका क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. लग्नमंडपात शोककळा पसरली. नववधू तेजस्विनीवर आभाळ कोसळले. माहिती मिळताच लग्नमंडप रिकामा झाला. या दुर्दैवी घटनेने सर्वत्र शोककळा पसरली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.