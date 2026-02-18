विदर्भ

Amravati ST Bus Accident : अमरावतीत भीषण अपघात! एसटी महामंडळाच्या बसची ऑटोला धडक, पाच जणांचा मृत्यू, दोघे गंभीर...

5 Dead After ST Bus Collides With Auto in Warud : मिळालेल्या माहितीनुसार, राजुरा वरुड रेल्वे क्रॉसिंगजवळ हा अपघात झाला. याावेळी वेगात येणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या ईबसने ऑटोला धडक दिली. यातच पाच जणांचा मृत्यू झाला.
Shubham Banubakode
Updated on

वरुड : राजुराबाजार येथून प्रवासी घेऊन वरुडकडे येणाऱ्या ऑटोला समोरून येणाऱ्या शिवाई इलेक्ट्रिक बसने जोरदार धडक दिली. या अपघातात ऑटो चालकासह चौघांचा जागीच, तर एकाचा उपचारासाठी नेत असताना वाटेत मृत्यू झाला. ऑटोतील दोन प्रवासी गंभीर जखमी झाल्याची घटना १८ फेब्रुवारीला सकाळी साडेदहा वाजेच्या सुमारास वरुड-राजुराबाजार मार्गावरील चूडामन नदीच्या पुलालगत घडली.

