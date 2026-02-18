Amravati ST Bus Accident : अमरावतीत भीषण अपघात! एसटी महामंडळाच्या बसची ऑटोला धडक, पाच जणांचा मृत्यू, दोघे गंभीर...

वरुड : राजुराबाजार येथून प्रवासी घेऊन वरुडकडे येणाऱ्या ऑटोला समोरून येणाऱ्या शिवाई इलेक्ट्रिक बसने जोरदार धडक दिली. या अपघातात ऑटो चालकासह चौघांचा जागीच, तर एकाचा उपचारासाठी नेत असताना वाटेत मृत्यू झाला. ऑटोतील दोन प्रवासी गंभीर जखमी झाल्याची घटना १८ फेब्रुवारीला सकाळी साडेदहा वाजेच्या सुमारास वरुड-राजुराबाजार मार्गावरील चूडामन नदीच्या पुलालगत घडली. .बुधवारी (ता. १८) सकाळी १० वाजेच्या सुमारास वाडेगाव येथील कैलास घनश्याम नागदेवे (वय ४२) हे एमएच २७ एआर १८२३ या क्रमांकाचा ऑटो घेऊन वरुडकडे येत होते. यावेळी ऑटोत शालेय विद्यार्थिनींसह सहा प्रवासी होते. राजुराबाजारवरून प्रवासी घेऊन वरुडकडे जात असताना वरुडवरून वर्धा येथे जाणाऱ्या वरुड-वर्धा एमएच ४९ बीझेड ९४३६ क्रमांकाच्या भरधाव असलेल्या शिवाई या इलेक्ट्रिक बसने वरुड-राजुरा मार्गावरील चूडामन नदीवरील पुलानजीकच्या रस्त्यावर समोरून येणाऱ्या ऑटोला जोरदार धडक दिली..हृदय पिळवटणारी घटना! मजुरांच्या ऑटोला भरधाव कारची धडक; दोन महिला ठार, आठ गंभीर जखमी, किंकाळ्या अन् काय घडलं...या धडकेत ऑटोचा पूर्ण चेंदामेंदा झाला. या ऑटोत प्रवास करीत असलेले माही प्रवीण मांगूळकर ( वय १३), चिंतामण सदाशिव नागदेवे (वय ६०), ऑटो चालक कैलास घनश्याम नागदेवे (रा. सर्व वाडेगाव, ता. वरुड), हरिभाऊ दौलत शिंदे (वय ८३) वघाळ या चौघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर राजकुमार भलावी (वय ५५, रा. गव्हाणकुंड) यांचा उपचारासाठी नेत असताना कळमेश्वर (जिल्हा नागपूर) नजीक मृत्यू झाला. या अपघातात ऑटोतील मोहिनी वनदेव भोरे (वय १८, रा. राजुराबाजार), प्रतिभा लाड (रा.वडाळा) या दोघी गंभीर जखमी झाल्या..Accident News: भीषण अपघात! महामार्गावर दोन बसची समोरासमोर टक्कर; तिघांचा मृत्यू, अनेक जखमी.अपघात होताच रस्त्याने ये-जा करणाऱ्यांनी अपघाताची बातमी पोलिसांना दिल्यावरून पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून पंचनामा केला. घटनास्थळावर पडलेले मृतदेह ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आले. जखमीवर प्राथमिक उपचार करून त्यांना पुढील उपचारासाठी नागपूर येथे पाठविण्यात आले. रस्त्यावर रक्ताचा पडलेला सडा अपघाताची भीषणता दर्शवित होता. रस्त्यावर अपघात झाल्याने ये-जा करणाऱ्या वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. यावेळी नागरिकांनी ग्रामीण रुग्णालयात मोठी गर्दी केली होती. याप्रकरणी वरुड पोलिस तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.