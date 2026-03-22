भर उन्हाळ्यात पाणीपुरवठा योजनांवर गंडांतर; चार हजार योजनांकडे १४८ कोटींची थकबाकी; आता कनेक्शन कापणार?

अमरावती : महावितरणच्या अमरावती परिमंडळांतर्गत येणाऱ्या अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील सुमारे चार हजार सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांकडे तब्बल १४८ कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. भर उन्हाळ्यात या योजनांचा वीजपुरवठा कोणत्याही क्षणी बंद होणार असल्याने नागरिकांवर पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे..पाणीपुरवठ्याच्या थकीत वीजबिलाच्या वसुलीसाठी महावितरणने कठोर भूमिका घेतली असून, वीजबिल भरण्यास प्रतिसाद न देणाऱ्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा कधीही खंडित केला जाऊ शकतो. यामुळे निर्माण होणाऱ्या कृत्रिम जलसंकटास संबंधित विभाग जबाबदार राहतील, असे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. महावितरणकडून थकबाकी वसुलीसाठी संबंधित विभागांशी वारंवार संपर्क साधण्यात आला आहे..Pusad Municipal Corporation: पुसद नगरपालिकेची पाणीपट्टी थकबाकी ३.८८ कोटींवर; नागरिकांना बिल भरण्याचे आवाहन.प्रत्यक्ष भेटी, पत्रव्यवहार, स्मरणपत्रे तसेच मोबाईल संदेशांच्या माध्यमातून वीजबिल भरण्याचे आवाहन करण्यात आले. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई अपरिहार्य ठरत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना आवश्यक निर्देशही देण्यात आले आहेत. परिमंडळात एकूण ३,९८७ सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना थकबाकीदार असून त्यांच्याकडे १४८ कोटी ४९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे..Electricity Supply : शासकीय कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करणार; ४३९ कोटी थकीत वीजबिलाच्या वसुलीसाठी महावितरणचा अल्टिमेटम.यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील २,०३० योजनांकडे ८९ कोटी ६३ लाख रुपये, तर यवतमाळ जिल्ह्यातील १,९५७ योजनांकडे ५८ कोटी ८५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. मार्च महिन्याचे आर्थिक महत्त्व लक्षात घेता वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होऊ नये, यासाठी संबंधित विभागांनी तातडीने थकबाकी भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्य अभियंता अशोक साळुंके यांनी केले आहे.२८ योजनांचे कनेक्शन कटचालू आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे आठ दिवस शिल्लक असल्याने महावितरणने वसुली मोहिमेला अधिक गती दिली आहे. दरम्यान, एक कोटी २५ लाख रुपयांच्या थकबाकीसाठी २८ सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.